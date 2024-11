"Buy Now" : un doc Netflix par iFixit pour dénoncer la surconsommation électronique

L'obsolescence programmée et culturelle a profondément influencé notre comportement de consommation, nous poussant souvent à remplacer nos appareils par des modèles plus récents, même lorsqu'ils fonctionnent encore. Voilà le postulat de base qui a fait naître l'idée d'un documentaire Netflix nommé "Buy Now : Ces marques qui nous manipulent", qui expose comment les entreprises cultivent notre appétit pour les gadgets neufs.

La consommation raisonnée en ligne de mire

Les grandes sociétés comme Apple, Google et autre Samsung ne vendent pas seulement un produit; elles créent un besoin artificiel de renouvellement constant, ce qui contribue à l'accumulation massive de déchets électroniques. Ces déchets, en grande partie non recyclés, ajoutent une charge considérable à l'environnement, libérant des toxines dans les sols et les eaux.

iFixit, une entreprise dédiée à la promotion de la réparabilité que l'on connait très bien ici grâce à ses démontages d'iPhone, d'iPad, de Mac, d'Apple Watch et autres AirPods, met en lumière une triste réalité : la majorité des appareils considérés comme "irréparables" le sont non pas par manque de possibilité technique, mais parce que les pièces de rechange, les outils nécessaires ou l'expertise technique ne sont pas accessibles au grand public. L'obsolescence est donc souvent artificiellement imposée par des barrières commerciales et juridiques plutôt que par une défaillance naturelle des produits.



Pour contrer cette culture du jetable, iFixit et d'autres acteurs prônent la réparation. En effet, la réparation n'est pas seulement une solution écologique et économique, elle représente également un acte de résistance contre le système de l'obsolescence programmée. D'ailleurs, pendant des événements comme le Black Friday, iFixit propose des promotions non pas pour encourager à acheter plus, mais pour fournir des outils et des connaissances nécessaires à la réparation des appareils existants. Cela peut inclure des kits pour réparer des iPhone, des Mac ou des appareils électroménagers, encourageant ainsi la durabilité et l'autonomie plutôt que la consommation frénétique.



La réparation va au-delà du simple fait de remettre en état un objet; elle invite à repenser notre relation avec les objets que nous possédons. Le documentaire de Netflix nous rappelle que chaque appareil a une valeur au-delà de son cycle de vie initial et que nous pouvons, par nos actions, allonger cette durée de vie. En choisissant de réparer au lieu de remplacer, nous participons à un mouvement plus large pour un monde plus durable, où la valeur d'un produit n'est pas basée uniquement sur sa nouveauté, mais sur sa capacité à être maintenu et réutilisé.



En somme, le documentaire invite à réfléchir avant d'acheter, notamment en vérifiant s'il est possible de réparer afin de préserver notre environnement. Cela aura aussi un impact sur le cycle de renouvellement des produits. Chez Apple par exemple, nous avons dénoncé le manque de nouveautés sur la gamme iPhone 16 par rapport à l'an dernier, la firme pouvant très bien ne proposer de mises à jour que tous les deux ans.



Voici la bande-annonce :