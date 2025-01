Rumeur : une batterie en carbone sur le Galaxy S25 de Samsung

La gamme Galaxy S25 de Samsung sera présentée la semaine prochaine, mais déjà des rapports se penchent sur la suite. Alors que la batterie n'évoluera pas cette année chez le concurrent numéro un d'Apple, la mouture 2026, à savoir les Galaxy S26, devrait profiter d'une autonomie substantiellement améliorée grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau.

Une vraie nouveauté

Selon les informations de @Jukanlosreve, qui cite le célèbre @UniverseIce, la série Galaxy S26 pourrait être équipée de batteries en silicium-carbone. Cette technologie a récemment été adoptée par des téléphones comme le OnePlus 13, le Honor Magic 7 Pro et le Xiaomi 15 Pro, qui affichent des capacités respectives de 6 000 mAh, 5 850 mAh et 6 100 mAh. L'avantage des batteries en silicium-carbone réside dans leur densité énergétique 10 à 15 % supérieure, ce qui permet d'obtenir une plus grande capacité dans le même espace physique que les batteries lithium-ion. De plus, elles affichent une meilleure gestion thermique, ce qui plaira aux joueurs.

Le Galaxy S25 Ultra en fuite.

Bien que les capacités exactes de la batterie de la série Samsung Galaxy S26 ne soient pas précisées, nous pouvons faire quelques suppositions en nous basant sur les modèles actuels. Le Samsung Galaxy S24 dispose d'une batterie de 4 000 mAh, le S24 Plus de 4 900 mAh et le S24 Ultra de 5 000 mAh. En supposant que la série S25 corresponde à ces chiffres, une augmentation de 10 à 15 % pourrait signifier :

Samsung Galaxy S26 : entre 4 400 mAh et 4 600 mAh

Samsung Galaxy S26 Plus : entre 5 390 mAh et 5 635 mAh

Samsung Galaxy S26 Ultra : entre 5 500 mAh et 5 750 mAh

Cette augmentation potentielle pourrait conduire à une amélioration significative de l'autonomie, ce qui est toujours un argument de vente massif auprès des clients qui espèrent toujours pouvoir tenir 2 à 3 jours sans recharger.



Cependant, nous sommes encore à un an du lancement, tout peu changer dans un sens comme dans l'autre. De plus, même si le Galaxy S25 ne dispose pas de batteries plus grandes, des optimisations logicielles ou matérielles pourraient tout de même améliorer les performances de la batterie, comme ce que fait Apple.



Pour découvrir les S25, concurrents à la fois des iPhone 16 et des prochains iPhone 17, rendez-vous le 22 janvier avec le Galaxy Unpacked 25.