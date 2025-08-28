Le charmant jeu de shoot en coop Acecraft décolle sur mobile

Acecraft, un jeu de tir coopératif, est désormais disponible sur iOS et Android, apportant son gameplay rythmé typé bullet hell et son animation classique de style rubber hose (littéralement animation tuyau en caoutchouc, le premier style d'animation des studios américains au début des dessins animés).

Découvrez AceCraft sur App Store

Développé par Skystone Games, ce titre teinté de nostalgie transporte les joueurs à Cloudia, un monde mystique d’îles flottantes où des pilotes chevronnés s’engagent dans des combats aériens intenses contre la Légion Cauchemar.



Les joueurs explorent plus de 100 niveaux uniques, chacun avec des terrains et ennemis distincts, demandant des stratégies adaptées pour terrasser des boss redoutables. Les mécaniques roguelike d’Acecraft permettent de combiner diverses compétences pour des salves de tirs spectaculaires, rendant chaque partie fraîche. Une feature clé : les pilotes absorbent les projectiles roses ennemis, les transformant en armes puissantes pour créer leurs propres tempêtes de balles et régner sur les cieux



Le style artistique rétro évoque le charme des animations classiques, rappelant (le mot est faible) Cuphead tout en étant une création unique du studio Skystone.



Pour le lancement sur App Store, une collaboration avec Tom et Jerry intègre ces personnages iconiques, marquant un coup marketing audacieux aux côtés de la présence du jeu au PAX 2025.

Pour un surplus d'adrénaline, faites équipe avec des amis dans le mode “Coopération” pour affronter des boss et découvrir des coffres au trésor, avec des récompenses généreuses pour la première équipe mondiale à réussir. Une communication rapide en jeu renforce le travail d’équipe, rendant les joutes encore plus exaltantes.



Acecraft équilibre accessibilité et difficulté légendaire du genre, séduisant à la fois les joueurs occasionnels et les puristes du bullet hell. Reste que son modèle free-to-play est assez agressif, la progression étant difficile sans mettre la main à la poche. Comptez de 0,99 € à 22,99 € pour les achats intégrés pour les packs de diamants les plus gros. En explorant Cloudia, les joueurs trancheront.

Disponible gratuitement sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit ACECRAFT