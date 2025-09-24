Logitech dévoile le clavier K980 Solar+ : 10 ans d'autonomie sans recharge

Logitech ressuscite un concept oublié avec son nouveau clavier Signature Slim Solar+ K980, un périphérique qui se recharge uniquement grâce à la lumière. Proposé à 109,99€ en France, ce modèle vient directement concurrencer le Magic Keyboard d'Apple tout en apportant une approche énergétique inédite .

Un clavier qui défie le Magic Keyboard d'Apple

Le K980 se positionne comme une alternative sérieuse au Magic Keyboard avec pavé numérique d'Apple. Logitech propose même une version spécifiquement conçue pour Mac, avec des touches optimisées et les légendes adaptées à macOS. Cette décision stratégique témoigne de la volonté du constructeur suisse de séduire l'écosystème Apple, un marché traditionnellement dominé par les accessoires officiels.

Le clavier offre une connectivité Bluetooth permettant de basculer entre trois appareils différents, une fonctionnalité particulièrement appréciée des utilisateurs Mac qui jonglent entre iPhone, iPad et MacBook. Son format complet avec pavé numérique le rend idéal pour les tâches bureautiques, même si certains utilisateurs préfèrent les formats plus compacts .

La technologie solaire accessible au quotidien

Contrairement aux idées reçues, ce clavier ne nécessite aucune exposition directe au soleil. La cellule photovoltaïque intégrée fonctionne parfaitement avec l'éclairage artificiel, nécessitant seulement 200 lux minimum pour maintenir sa charge . Une simple lampe de bureau suffit donc à alimenter le périphérique, rendant cette technologie accessible dans n'importe quel environnement de travail .

L'autonomie impressionne : jusqu'à quatre mois d'utilisation dans l'obscurité totale une fois chargé, avec une batterie conçue pour durer dix années . Cette longévité contraste avec les cycles de recharge fréquents des claviers traditionnels, y compris celui d'Apple qui nécessite une connexion USB-C ou Lightning régulière .

Une alternative écologique et pratique

Logitech mise sur l'éco-responsabilité avec une construction intégrant 70% de plastique recyclé dans sa version graphite . Cette approche environnementale s'accompagne d'une philosophie zéro câble : aucun port de recharge n'équipe le K980, forçant une dépendance totale à l'énergie lumineuse .

Le logiciel Logi Options+ permet une personnalisation poussée des touches, incluant une nouvelle touche dédiée à l'intelligence artificielle qui lance Copilot sur Windows ou peut être reprogrammée selon les besoins. Cette flexibilité logicielle renforce la polyvalence du produit face aux solutions Apple plus rigides.

