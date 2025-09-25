Proton Mail se la joue hors-ligne sur iOS

Proton a déployé une mise à jour majeure pour son application Mail sur iOS et Android, avec une interface repensée et, surtout, un nouveau mode hors ligne permettant de lire, rédiger et gérer ses courriels sans connexion Internet. De quoi séduire de plus en plus de client, avec sa large gamme de produit dont un VPN gratuit.

Le nouveau Proton Mail

Bienvenue dans la nouvelle application Proton Mail ! Entièrement repensée pour être plus rapide, avec un design dynamique, elle intègre des fonctionnalités très demandées telles que le mode hors ligne.

Côté interface, le service de messagerie axé sur la confidentialité a déplacé le bouton de rédaction en bas de l'écran pour un accès plus facile à une main et affirme que la nouvelle version de l'application double la vitesse de défilement, d'archivage et de réponse par rapport à la version précédente. En clair, elle répond plus vite à vos sollicitations et est bien plus pratique.

Pour enfoncer le clou, le nouveau mode hors ligne permet aux utilisateurs de rédiger des courriels et d'organiser leur boîte de réception sans connexion, avec une synchronisation automatique dès que la connectivité est rétablie. De quoi vous épargner quelques frayeurs.

Les applications Proton Mail pour iOS et Android partagent désormais 80 % de leur code, garantissant des mises à jour plus rapides et une cohérence des fonctionnalités entre les plateformes. D'ailleurs, les utilisateurs Android accèdent également aux fonctionnalités de mise en veille et de programmation des courriels, auparavant exclusives à iOS.



Cette mise à jour améliore l'expérience des utilisateurs actuels et séduit ceux qui recherchent une alternative sécurisée aux courriels avec un chiffrement de bout en bout et des fonctionnalités anti-pistage, en concurrence avec Mail d'Apple et Gmail de Google. Les comptes gratuits incluent une adresse e-mail et 1 Go de stockage, les forfaits payants offrant des fonctionnalités supplémentaires.



