Samsung Galaxy Ring : la batterie gonfle au doigt d'un utilisateur qui finit aux urgences

Un utilisateur de Galaxy Ring a vécu une expérience cauchemardesque il y a quelques jours. Daniel Rotar, créateur de contenu tech derrière la chaîne YouTube ZONEofTECH, s'apprêtait à embarquer pour un vol depuis Hawaï quand la batterie de son anneau connecté Samsung a commencé à gonfler. Le problème ? L'appareil était encore à son doigt et impossible à retirer. Ce qui devait être un simple trajet de retour s'est transformé en urgence médicale, soulevant des questions légitimes sur la sécurité de ces nouveaux accessoires connectés miniaturisés.

Un parcours du combattant à 50 heures de voyage

L'incident s'est rapidement aggravé. Après avoir tenté sans succès de retirer l'anneau avec du savon et de la lotion à l'aéroport, Daniel s'est vu refuser l'embarquement en raison de la batterie gonflée, considérée comme un risque de sécurité. Direction les urgences, où le personnel médical a finalement réussi à extraire le Galaxy Ring en utilisant de la glace pour réduire l'inflammation du doigt et du lubrifiant médical. Les tentatives précédentes avec du savon avaient même empiré la situation, provoquant une expansion supplémentaire de la batterie défaillante.

Les photos partagées sur les réseaux sociaux montrent clairement la déformation interne de l'anneau, avec une batterie visiblement gonflée et un boîtier qui se sépare. Samsung a réagi en qualifiant l'incident d'"extrêmement rare" et en prenant en charge les frais d'hôtel et le retour de Daniel, tout en récupérant l'appareil pour investigation. L'incident a prolongé son voyage de plus de 50 heures au total.

Des signaux d'alerte ignorés depuis des mois

Ce qui rend cette affaire particulièrement préoccupante, c'est que Daniel avait remarqué des anomalies bien avant le gonflement. Son Galaxy Ring, qui offrait initialement près de sept jours d'autonomie comme annoncé, ne tenait plus que 1,5 jour depuis plusieurs mois. L'appareil avait même cessé de s'allumer après une journée complète de charge, nécessitant deux jours de recharge pour redémarrer. Au moment de l'incident, la batterie était complètement déchargée.

Daniel suspecte une combinaison de facteurs : l'exposition à l'eau salée lors de baignades à Hawaï, la chaleur intense de l'archipel, les multiples vols en altitude, et potentiellement une batterie défectueuse dès l'origine. Si le Galaxy Ring possède une certification IP68 et 10ATM, Samsung recommande de rincer l'appareil à l'eau claire après tout contact avec de l'eau salée et de le sécher soigneusement. Un conseil que beaucoup d'utilisateurs négligent probablement.

Plus inquiétant encore, Daniel n'est pas un cas isolé. Plusieurs utilisateurs sur Reddit rapportent des problèmes similaires de dégradation rapide de la batterie, et au moins un autre cas de gonflement a été signalé quelques mois auparavant. Samsung aurait proposé des remplacements gratuits, mais même les unités de remplacement auraient développé les mêmes symptômes par la suite, suggérant un problème potentiellement systémique plutôt qu'un défaut de fabrication ponctuel.

L'approche prudente d'Apple face aux wearables

Cette mésaventure intervient alors que les rumeurs d'un Apple Ring refont surface régulièrement dans l'actualité tech. Apple a déposé plusieurs brevets liés aux anneaux connectés ces dernières années, mais la firme de Cupertino reste pour l'instant focalisée sur l'Apple Watch, un produit mature qui n'a jamais connu de problème majeur de batterie gonflée malgré plus d'une décennie sur le marché et des dizaines de millions d'unités vendues.

La philosophie d'Apple en matière de sécurité des batteries est notoirement stricte. Les batteries lithium-ion posent des défis particuliers dans les formats miniaturisés comme les anneaux connectés, où la gestion thermique et la protection contre les chocs ou l'humidité deviennent exponentiellement plus complexes. Samsung devra déterminer si le problème vient d'un lot de batteries défectueuses, d'une conception inadaptée à certaines conditions d'utilisation réelles, ou d'un défaut de conception plus fondamental. En attendant les conclusions de l'enquête promise par Samsung, cet incident rappelle que la miniaturisation excessive des technologies comporte des risques réels pour la sécurité des utilisateurs, en particulier pour des appareils que l'ont porte à même la peau.