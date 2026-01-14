Pixelmator ne sera plus mis à jour sur iOS

Après avoir racheté Pixelmator en novembre 2024, Apple clarifie sa stratégie autour de cette suite d'édition d'images. Avec le lancement de Pixelmator Pro sur iPad et l'abonnement Creator Studio prévu pour le 28 janvier, la firme de Cupertino fait des choix qui ne plairont pas à tous les utilisateurs iPhone.

Pixelmator Classic tire sa révérence

Dans la FAQ publiée sur son site officiel, Apple annonce la fin des mises à jour pour Pixelmator Classic sur iOS. Lancée en 2014 d'abord sur iPad puis étendue à l'iPhone l'année suivante, cette application vendue 10 euros proposait des outils d'édition essentiels comme le recadrage, les ajustements colorimétriques et divers effets. La dernière version 3.1.16 date de septembre 2025, quatre mois seulement avant cette annonce.

L'application reste fonctionnelle et téléchargeable sur l'App Store pour le moment, mais son abandon soulève des interrogations. Sans maintenance, elle cessera forcément de fonctionner lors d'une future mise à jour iOS. Plus problématique encore : Apple n'offre aucune alternative comparable sur iPhone, puisque Pixelmator Pro restera exclusif à l'iPad et au Mac via l'abonnement Creator Studio.

Contrairement à son homologue, Photomator échappe à ce sort. Apple confirme que cette application de catalogage et d'édition photo, qui s'appuie sur la bibliothèque Photos, continuera d'être vendue séparément sur l'App Store. Cette décision suggère qu'Apple souhaite conserver une option d'édition avancée en dehors de son offre par abonnement, du moins temporairement. Reste à voir si ses fonctionnalités seront un jour intégrées directement dans l'application Photos native d'iOS.