L'ARPG Arknights: Endfield est désormais disponible pour tous !

Voici un RPG d'action très attendu qui débarque pour le plus grand nombre, après plusieurs bêtas très prometteuses. Il s'agit du jeu Arknights: Endfield de GRYPH FRONTIER, qui comptait plus de 35 millions de précommandes avant son lancement.



Plongez dans l'univers fascinant de Talos-II, un monde saisissant où les vestiges d'un passé tumultueux côtoient des dangers omniprésents. Après plus de 150 ans de luttes acharnées contre les guerres et les cataclysmes, les premiers colons ont enfin établi la Ceinture civilisée, un havre fragile pour l'humanité. Mais au-delà de ces frontières sécurisées s'étendent d'immenses terres sauvages, des territoires inexplorés qui appellent les audacieux à les conquérir.

Découvrez Arknights: Endfield

En tant qu'Endministrator des Industries Endfield, vous prenez les rênes de cette nouvelle ère d'expansion. Dirigez une équipe d'opérateurs talentueux pour repousser les limites de la civilisation, explorer les recoins les plus hostiles de Talos-II et exploiter ses précieuses ressources. Faites rugir les moteurs à originium, activez des installations industrielles puissantes et développez l'usine du GIA pour produire tout ce dont vous avez besoin. Chaque décision compte : bâtir des lignes de production efficaces, récolter des matériaux rares et affronter des menaces inconnues pour transformer ce monde révolté en un foyer digne de l'humanité. Oui, Arknights: Endfield est de la même trempe que des titres comme Genshin Impact ou The Legend of Neverland.

Arknights: Endfield fusionne brillamment action RPG dynamique et gestion stratégique. Le gameplay sur mobile est fluide et intuitif : esquives précises, combos enchaînés et activation d'ultimes se font d'un simple toucher, tout en conservant une profondeur tactique grâce au contrôle simultané de plusieurs personnages. Les combats intenses, rythmés par des effets visuels spectaculaires, vous plongent au cœur de l'action, face à des ennemis anguleux et des boss imposants.



Graphiquement, le titre impressionne même sur des appareils modestes. Avec des réglages adaptés, il maintient un framerate stable autour de 30 FPS sur iPhone 14 et 60 FPS sur iPhone 17 Pro, tout en préservant un style artistique sublime : paysages enneigés, environnements industriels futuristes et cutscenes pré-rendues en haute résolution. L'ambiance sonore renforce l'immersion, avec une bande-son évoquant le cyberpunk et des thèmes orchestraux épiques, accompagnés de doublages convaincants et d'effets percutants qui donnent vie aux affrontements.



Malgré un poids conséquent (environ 21 Go) et un processus d'installation fastidieux, le jeu récompense les fans d'ARPG par son accessibilité et sa richesse. Que vous soyez un amateur de la saga Arknights ou un nouvel arrivant, Talos-II vous attend pour écrire son avenir. À vous de jouer, Endministrator. L'aube d'une nouvelle civilisation commence maintenant sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Arknights: Endfield