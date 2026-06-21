JveuxDuSoleil : l'app indispensable pendant la canicule

Alors que les fortes chaleurs s’installent, une application française propose une solution aussi simple qu’astucieuse pour choisir sa terrasse idéale. Grâce à une simulation en temps réel des ombres urbaines, JveuxDuSoleil permet de repérer en quelques secondes les endroits ensoleillés… ou au contraire les coins de fraîcheur les plus recherchés en période de canicule.

JveuxDuSoleil : l'app pour trouver un coin d'ombre

La France suffoque. Les températures battent des records, et la priorité numéro un de chaque Parisien, Marseillais ou Nantais n'est plus de trouver du soleil, mais bien de lui échapper. C'est précisément là qu'une petite application française tire son épingle du jeu : JveuxDuSoleil fait exactement ce que son nom promet, mais se révèle tout aussi utile à l'envers, pour dénicher l'ombre salvatrice d'une terrasse à midi.



Développée par Jean-Charles Levenne, un développeur autodidacte parisien qui voulait tout simplement savoir où prendre un verre au soleil, l'app repose sur une idée simple mais redoutablement efficace. Elle simule en temps réel les ombres projetées par les bâtiments d'une ville, en croisant les données architecturales d'OpenStreetMap avec la position exacte du soleil selon la date et l'heure choisies. Le résultat s'affiche sur une carte : les terrasses ensoleillées ou ombragées apparaissent d'un coup d'oeil.

L'interface est épurée. On zoome sur son quartier, on règle l'heure via un curseur en haut de l'écran, et l'application recalcule instantanément la simulation. Il est ainsi possible de planifier sa sortie à l'avance : à 14h30, cette terrasse sera en plein cagnard ; à 17h, elle bascule dans l'ombre. Un détail important à garder en tête : l'app ne prend pas en compte la météo. Elle fonctionne uniquement par ciel dégagé.



Côté couverture, Paris, Marseille et Nantes sont les villes les mieux référencées. D'autres villes sont progressivement ajoutées, et la carte est collaborative : n'importe qui peut suggérer une terrasse manquante.



JveuxDuSoleil est disponible gratuitement sur l'App Store, sans publicité et sans collecte de données. Elle nécessite iOS 11 minimum et fonctionne également sur Mac Apple Silicon et Apple Vision. Une application de saison, à télécharger durant cette vague de chaleur.

Télécharger l'app gratuite JveuxDuSoleil