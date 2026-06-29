Replicat : le jeu de mémoire roguelike qui révolutionne le genre sur iOS

Un nouveau jeu original et addictif vient d’arriver sur l’App Store : Replicat, un roguelike deckbuilder qui revisite complètement le principe du memory. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il s'agit du traditionnel jeu de mémoire qui passionne toujours autant les enfants, et ici certainement au moins autant les plus grands. Encore une découverte iPhoneSoft !

Un memory dopé aux stéroïdes

Oubliez le memory classique où il suffit de retourner des cartes. Dans Replicat, qui a connu le succès sur Steam fin 2025, associer les cartes n’est que le début. Vous construisez un deck puissant tout en découvrant des curiosités qui cassent les règles du jeu :

Révéler plusieurs cartes à la fois

Garder des tuiles visibles

Utiliser des Jokers sauvages

Forcer des paires incompatibles

Le jeu propose 5 couleurs de cartes avec des mécaniques distinctes, plus de 55 cartes uniques, 50 curiosités et 21 niveaux de défis avec des boss aux modificateurs surprenants.

Un style visuel et sonore soigné

Le jeu mise sur un univers coloré, des chats adorables, des effets sonores jazzy et une direction artistique très agréable. Parfait pour des sessions courtes mais très rejouables grâce au côté roguelike (génération aléatoire) et à la construction de deck.



Replicat est une excellente surprise dans le genre original memory/roguelike. Il transforme un concept simple en une expérience stratégique profonde et très addictive. Si vous aimez les jeux de cartes, les roguelikes et les mécaniques originales, c’est un titre à découvrir sans hésiter.



Le genre de jeu qu'on adore sur mobile, une idée simple qui fait mouche (ou plutôt miaou !). Les fans de Balatro peuvent y aller les yeux fermés !

Télécharger Replicat à 5,99 €