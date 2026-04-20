Guncho : la petite pépite tactique qui mélange western, échecs et roguelike

Si vous cherchez un jeu de stratégie original, intelligent et addictif sur iPhone ou iPad, Guncho est une vraie petite merveille à ne pas manquer. Populaire, il est régulièrement mis en avant sur l'App Store, de quoi piquer notre curiosité.

Découvrez le jeu Guncho

Développé par Arnold Rauers (le créateur talentueux de Card Thief et autre Maze Machina), Guncho est un jeu solo en tour par tour qui mélange habilement l’ambiance Wild West avec une mécanique de tir positionnel ultra-réfléchie. Vous incarnez Guncho, un cowboy solitaire, qui doit survivre à des niveaux générés aléatoirement en affrontant des bandits, des hors-la-loi et des boss redoutables.

Ce qui rend Guncho vraiment spécial, c’est son système de combat sur une grille hexagonale. Au lieu de viser simplement, vous devez gérer la rotation du barillet de votre revolver, choisir quand tirer, quand recharger et surtout positionner votre personnage pour aligner des tirs parfaits. Chaque mouvement compte, chaque interaction avec l’environnement (barils explosifs, cactus, feux de camp…) peut faire basculer la partie. C’est à la fois un jeu de tir tactique et un vrai jeu d’échecs en temps réel.



Le tout baigne dans une ambiance parfaitement en phase avec le sujet.

Petite astuce

N'hésitez pas à utiliser votre environnement : les murs, les flaques d’huile ou même les cactus piquants ont tous un intérêt, ils ne sont pas simplement là pour planter le décor. Ils peuvent vous protéger et même servir d’arme pour vous ou vos ennemis. À vous de bien vous positionner et de garder à tout moment quelques coups d’avance dans votre stratégie.

Notre avis sur Guncho

Nous sommes vraiment impressionnés par ce petit Guncho. L’ambiance est parfaite, les graphismes et le son sont excellents, et la variété des tactiques à employer rend chaque partie passionnante. Guncho offre un excellent break par rapport aux parties d’échecs classiques, avec des interactions parfois très amusantes et surprenantes. Les évolutions sont bien pensées : parmi elles, Leap (saut) et Swap (échange de position) nous ont paru les plus précieuses et stratégiques.



Guncho ressemble plus à un jeu d’échecs qu’à un jeu de hasard. Votre personnage ne doit jamais s’arrêter de bouger et vous devez tirer parti de l’espace limité pour trouver la position idéale qui vous permettra d’éliminer vos ennemis. Dans ces niveaux générés aléatoirement par le jeu, chacune de vos actions fait également tourner le barillet de votre revolver, ce qui ajoute encore une couche de complexité.

Petit bémol (rare) : nous avons rencontré une fois un niveau généré de manière un peu bloquée, où les ennemis étaient tous derrière des obstacles et impossibles à atteindre (et vice-versa). Nous avons dû abandonner cette partie. C’est anecdotique, mais les développeurs pourraient peut-être affiner un peu la génération procédurale sur ce point.

Globalement, Guncho est un excellent jeu de stratégie, élégant, profond et très rejouable.

Un jeu presque gratuit

Le jeu est gratuit avec une option d’achat unique (Guncho Full Unlock à 5,99 €) pour supprimer les limitations et accéder au mode Expert. Il propose également un défi quotidien, des modes Facile/Expert et un mode Puzzle très intéressant.

Si vous aimez les jeux tactiques intelligents, les ambiances western stylées et les mécaniques originales, Guncho est fait pour vous. Un vrai coup de cœur !

Télécharger le jeu gratuit Guncho