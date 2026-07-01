Apple réduit la production des iPhone 17, avant les iPhone 18

Après un lancement particulièrement réussi en septembre 2025, la gamme iPhone 17 semble connaître un ralentissement de la demande. Selon le leaker « Fixed Focus Digital », Apple aurait réduit ses prévisions de production de 15 %, un ajustement qui intervient alors que plusieurs fabricants chinois (Xiaomi, OPPO, vivo, Honor) font également face à une baisse de leurs objectifs. Le marché a notamment connu un coup d'arrêt du aux hausses de prix suite à la crise de la RAM.

Un succès initial spectaculaire

Rappelons que la série iPhone 17 / Air / Pro / Pro Max avait connu un démarrage en fanfare :

Apple avait demandé à ses fournisseurs d’augmenter la production quotidienne de 30 % peu après le lancement.

L’iPhone 17 standard a été le smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2026 (6 % des parts de marché selon Counterpoint).

Les iPhone 17 Pro et Pro Max occupaient les 2e et 3e places.

Apple avait même battu son propre record de revenus iPhone au dernier trimestre 2025 (85,2 milliards de dollars).

Tim Cook avait qualifié la demande de « tout simplement stupéfiante » lors des fêtes de fin d’année.

Pourquoi ce ralentissement ?

Plusieurs facteurs expliquent ce retournement :

Le cycle naturel des produits : après neuf mois de commercialisation, une grande partie des clients potentiels a déjà acheté.

L’approche de la prochaine génération : beaucoup attendent les iPhone 18 Pro et surtout l’iPhone Ultra (pliable) prévus en septembre 2026.

Un marché global du smartphone en contraction (–1,7 % au premier trimestre 2026 selon TrendForce).

Ce réajustement de production est assez logique après un cycle de vie très réussi. Il ne signe pas un échec commercial, mais plutôt la fin d’une période de forte demande. Apple reste bien positionné grâce à sa capacité à absorber la hausse des coûts de composants mémoire tout en maintenant sa rentabilité. L’attention se tourne désormais vers les iPhone 18 et surtout le premier iPhone pliable, qui devraient relancer la dynamique, sauf si les prix s'envolent, comme ce fut le cas la semaine passée du côté des Mac, iPad et autre Apple TV.