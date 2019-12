Apple TV+ : la marque s'invite sur des livres pour enfants

Hier à 10:12 (Màj hier à 10:12)

Guillaume Gabriel

Réagir

Dans le cadre de sa série familiale « le secret de la plume » (« Ghostwriter » en anglais), le nouveau service Apple TV+ a fait un partenariat quelque peu spécial aux États-Unis. En effet, la marque de la plateforme s'est invitée sur la couverture de livres pour enfants, en effectuant une collaboration avec les éditeurs Sesame Workshop et Sourcebooks.



Ces deux premiers livres, très connus du grand public, ont été l'objet d'épisodes dédiés au sein de la série de la Pomme. On parle de Alice’s Adventures in Wonderland et The Jungle Book.



Reste désormais à savoir s'ils feront leur arrivée en France...

Apple TV+ fait une apparition sur des couvertures de livres pour enfants

Suite à la parution de ces deux livres, nous aurons le droit à la publication de Trinity, d'un autre épisode de la série. Ces mêmes livres ne sont pas qu'une histoire, puisqu'ils contiennent du vocabulaire expliqué, des puzzles ou encore des jeux.

Chaque œuvre a été adaptée par un auteur de premier plan différent, éminent ou étoile montante de la littérature.

Il faut savoir qu'Apple TV+ a déjà fait la couverture d'un livre à l'époque du lancement de la réédition du roman Are You Sleeping, sur lequel se base la série Truth to be Told.



Source