Le nombre d'abonnés Netflix en progression partout dans le monde

Hier à 19:58

Julien Russo

Dans le cadre d'une amélioration de la visibilité pour les investisseurs et les analystes, Netflix a publié pour la première fois il y a quelques heures, ses résultats financiers par région. La firme américaine a annoncé avec fierté une explosion de la fréquentation de son service en ligne, principalement en Europe et en Asie.

Netflix est en forme

Le service de vidéo à la demande par abonnement vient de réaliser ses plus belles performances en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux abonnés. Netflix vient d'annoncer aujourd'hui aux investisseurs que le dernier semestre de 2019 a été synonyme d'un succès gigantesque !



L'évolution de Netflix en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient est impressionnante, puisque la firme américaine annonce une augmentation de +105% dans les recrutements de nouveaux abonnés, en seulement 24 mois. Comme le catalogue est immense (grâce notamment aux investissements dans les créations originales), la plupart des abonnés n'ont pas le temps de tout regarder pendant la courte période d'essai d'un mois. Du coup, ils s'intéressent au service, s'y habituent et ne décrochent plus ! C'est exactement ce que cherche Netflix.

La découverte > Les premières soirées Netflix > Les habitudes > L'addiction au service.



La firme américaine annonce 47,4 millions d'abonnés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Pour un revenu de 1,43 milliard de dollars sur le troisième trimestre de cette année. Des statistiques qui ont de quoi faire rêver les concurrents sur le marché du streaming !

La région Asie-Pacifique

Netflix dévoile aussi une belle performance en Asie-Pacifique, l'augmentation du nombre d'abonnés est bien plus conséquente, puisqu'elle s'élève à +148% en 24 mois. La firme américaine informe que cela représente une augmentation des revenus de +153% (soit 382 millions de dollars de revenu au premier trimestre de cette année).



L'Amérique du Nord reste incontestablement le marché qui rapporte le plus. Présent depuis le premier jour avant de se lancer à l'international, aux États-Unis et au Canada, Netflix est devenu une référence indétrônable. Au troisième trimestre 2019, les abonnés américains et canadiens ont rapporté 2,62 milliards de dollars au géant de la vidéo à la demande, il y avait au total 67,1 millions d'abonnés à la fin septembre. L'Amérique du Nord est aussi importante aux yeux de Netflix, car il s'agit d'une région où les abonnés sont particulièrement fidèles, en constante évolution (+57% de nouveaux), il y a en général très peu d'interruption d'abonnement.



Pour conclure, Netflix a dévoilé également ses chiffres en Amérique latine, où le nombre d'abonnés a également augmenté. L'entreprise américaine a annoncé une hausse de +61% avec des revenus de 741 millions de dollars à la date du 30 septembre 2019.



Le succès de Netflix est bien mondial et même après plusieurs années d'existence, le service évolue toujours, comme s'il venait de démarrer et qu'il était en pleine croissance !



