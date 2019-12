PS4 : super promo sur Amazon à 189€ !

Hier à 21:21

Medhi Naitmazi

Encore un bon plan ! Cette fois, il s'agit du plaisir geek par excellence, la PS4 ! Affichée à 189€ seulement sur Amazon, la console de Sony qui vient de dépasser les 100 millions de ventes va s'arracher. A un an de la relève avec la PS5, voilà de quoi faire plaisir pour Noël.

La PS4 : un cadeau parfait !

Lancée en 2014, la PS4 de Sony a toujours été l'un des cadeaux les plus offerts à Noël. Pourtant, certains gamers ne l'ont toujours pas. Avec la réduction d'Amazon, celle qui était autrefois vendue à 399€ se retrouve à 189€ ! C'est 100€ moins cher qu'une Switch et toujours moins onéreux qu'une Xbox One moins répandue.



Que ce soit pour jouer seul ou en famille, la PS4 possède le meilleur catalogue de jeux avec des exclusivités à la pelle et des HIT par centaine. Fortnite, FIFA, Uncharted, Crash Bandicoot, Last of Us, God of War, Gran Turismo, Metal Gear... à vous les joies des jeux vidéo.



Outre la console, Amazon vend plusieurs accessoires à moindre coût comme une seconde manette Dualshock 4 à 39€ au lieu de 59€. De plus, la manette est compatible iOS 13 pour jouer avec iPhone ou iPad, et même sur Apple TV ou Mac.