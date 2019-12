Apple retire le MacBook Pro 2013 et 2014 du programme de réparation du revêtement anti-reflet

Apple a transmis il y a quelques jours, une note interne aux fournisseurs de services qui ont son agrémentation pour les réparations. Celle-ci concerne la gestion des réparations d'écrans de MacBook Pro.

Les réparations du revêtement anti-reflet sont désormais limitées dans le temps

Jusqu'ici la firme californienne a été compréhensible et généreuse en ce qui concerne cette réparation qui était nécessaire sur certains MacBook Pro. En effet, avec le temps certains clients avaient remonté que le revêtement anti-reflet sur leur écran, se dégradait progressivement, laissant des traces anormales sur l'écran.

Apple avait donc pris une décision de réparer les écrans des MacBook et MacBook Pro sans limite de temps. Désormais, la politique a changé, les réparations gratuites deviendront payantes si l'utilisateur déclare ce problème 4 ans après l'achat de son MacBook.

À l'heure actuelle, les appareils achetés en 2013 et 2014 ne sont donc plus éligibles. La réparation pourra toujours avoir lieu, mais avec facturation !



Ce programme de réparation a été lancé par Apple en octobre 2015, suite à des utilisateurs qui faisaient tourner des photos peu valorisantes sur les réseaux sociaux. La firme californienne avait alors pris la décision de lancer ce programme pour régler ces problèmes de revêtement anti-reflet, il suffit d'ailleurs juste de le signaler à l'assistance technique d'Apple pour en bénéficier.



Le nombre d'utilisateurs impacté par ce problème est loin d'être phénoménal, mais le nombre a été suffisant pour lancer ce programme de réparation international.



