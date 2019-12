Star Wars : des jeux qui génèrent plus d'un milliard de dollars

Guillaume Gabriel

Avec la récente sortie du neuvième et dernier opus de la saga Star Wars, les cinéphiles et amateurs de la série n'ont plus que ce nom à la bouche, et on comprend pourquoi quand on voit l'ampleur du phénomène.



Une dernière trilogie qui aura eu le don de gonfler les revenus des dérivés sur consoles et sur mobiles... Comme l'indique une nouvelle étude des spécialistes Sensor Tower, les jeux à destination de nos smartphones ont fait un véritable carton.



Plus de 1 milliard de dollars, voilà ce qu'auraient généré les créations mobiles depuis les différents lancements...



Star Wars continue à vendre et à faire un carton

Alors que la saga cinéma s'achève avec la sortie du neuvième épisode sur grand écran, les dirigeants de Disney peuvent se frotter les mains : en faisant l'acquisition des droits de l'univers créé par Georges Lucas, ils ont mis la main sur une véritable mine d'or exploitable.



Une première série télévisée est disponible sur Disney+, portant le nom de The Mandalorian, mais ce n'est pas tout : films annexes, dessins animés, livres et bien plus.



Les studios de développement peuvent également se réjouir, puisque la saga vend, et elle vend très bien. Les jeux mobiles provenant de l'univers aurait généré plus de 1 milliard de dollars.



Le plus rentable n'est autre que Star Wars : Les Héros de la Galaxie avec 924 millions de dollars de revenus, soit 87% au total. Ensuite, nous retrouvons Star Wars: Commander avec 93 millions de dollars puis LEGO Star Wars : La Saga complète est troisième avec 11 millions de dollars.



534 millions de dollars proviennent des utilisateurs iOS et iPadOS, soit 50,4% des revenus !



Source



