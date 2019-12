Apple prête à racheter une usine de Japan Display ?

Japan Display avait du arrêter les frais en stoppant la production d’écrans dans son usine de Hakusan cet été. Alors que le plan initial était de passer à l’OLED, les différents rebondissements (dont des détournements d’argent ), la société s’était résolue à mettre en vente ses équipements de son usine pour un montant de 200 millions de dollars. Désormais, la négociation s’étend à toute l’usine pour une valeur estimée à un peu moins de 90 milliards de yens, soit environ 700 millions d’euros. Gageons qu’Apple y voit là une opportunité de concevoir des dalles maisons, chose qui se généralise du côté de la pomme après les processeurs, les modems et bientôt les châssis ou les puces radios . Par contre, il faudra mettre l’usine au niveau car l’OLED ne requiert pas les mêmes équipements. Quand on sait que les trois ou quatre iPhone 12 seront équipés ainsi... à moins qu’Apple n’y voit là un moyen de réduire les coûts pour l’iPhone SE 2 .

