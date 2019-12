Netflix dévoile ses classements 2019 en France

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Cette année, les ajouts dans le catalogue de Netflix ont été nombreux. Le total d'abonnés en France a grimpé grâce au bouche-à-oreille de plus en plus intense sur les réseaux sociaux, mais grâce aussi à l'arrivée de Netflix dans les offres Freebox Delta et Freebox One du FAI Free, fin 2018. Après cette année extraordinaire, la plateforme de streaming a tenu à partager les séries, films et documentaires qui ont eu le plus de visionnages en 2019 !



Le gagnant... ? Le Casa de Papel partie 3 !

Sans réelle surprise, le contenu qui a le plus été sollicité par les abonnés français est la Casa de Papel qui proposait sa troisième partie pour cette année. La série originale Netflix de Álex Pina a pulvérisé les scores puisqu'elle est à la première place des contenus les plus regardés toute catégorie confondue et à la première place des séries les plus regardées en 2019.

C'est dans un tweet publié à 11 heures que Netflix dévoile ses classements. La plateforme de streaming explique qu'il s'agit de titres uniquement sortis en 2019 que ça soit pour les films, séries ou documentaires. Vous serez probablement surpris de voir des séries et films comme The Witcher ou 6 Underground qui viennent de sortir être aussi bien placées dans le classement, en réalité Netflix intègre des prévisions de visionnages. Ce ne sont pas les chiffres exacts en temps réel.

Le Top 10 Séries 2019

La Casa de Papel - Partie 3 The Witcher Sex Education Umbrella Academy Stranger Things - Saison 3 You - Saison 2 Élite - Saison 2 Family Business Comment élever un super-héros 13 Reasons Why - Saison 3

Le Top 10 Films 2019

6 Underground Triple Frontière Banlieusards The Irishman Klaus The Perfect date Isn't it romantic Tall Girl Murder Mystery Falling Inn Love

Le Top 10 documentaires 2019

Notre planète Grégory Nekfeu - Les étoiles vagabondes Antoine Griezmann : Champion du monde Homecoming : Un film de Beyoncé Don't F**k with cast : un tueur trop viral Travis Scott : Look mom I can fly Fyre : le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu Formula 1 : pilotes de leur destin Les derniers tsras

Le Top global (films + séries+ documentaires) 2019

La Casa de Papel - Partie 3 The Witcher 6 Underground Sex Education Umbrella Academy Stranger Things - Saison 3 You - Saison 2 Triple Frontière Élite - Saison 2 Family Business

Netflix indique que pour créer ces classements, n'ont été pris que les titres originaux et pour comptabiliser les vues, n'ont été pris que les utilisateurs ayant un minimum de 2 minutes de visionnage dans les 28 jours suivants la sortie du contenu.

L'année 2020 s'annonce intense puisque la plateforme de streaming a déjà dévoilé un avant-goût des nouveautés qui vont arriver :



Si tu savais tout ce qu’on n’a pas encore annoncé pour 2020… pic.twitter.com/NE9nLgZsUi — Netflix France (@NetflixFR) December 17, 2019

