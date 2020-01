Furballs : un Rocket League avec des hamsters sur Kickstarter

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Drôle de concept que celui publié sur la plateforme de crowdfunding avec l'arrivée d'un éventuel jeu mobile du nom de Furballs. Ce dernier reprend quelque peu le concept d'un certain Rocket League, jeu dans lequel le joueur prend le contrôle d'une voiture avec turbo et dont le but est de faire un match de football avec une balle géante.



Pour cette équivalence, on retrouve le studio Phony Games qui cherche à collecter 20 000$ pour la version mobile, mais également pour un portage sur PC et consoles.

Furballs cherche des fonds pour faire jouer des hamsters au football

"Rocket League avec des hamsters dans des balles". Voilà comment on pourrait décrire le jeu à venir, et si on regarde la vidéo ci-dessus, on ne peut que confirmer cette tendance.



Les joueurs contrôleront leur bestiole en appuyant simplement sur l'écran dans la direction dans laquelle ils veulent se déplacer, pouvant ainsi défendre et dribbler.



Un tap avec deux doigts vous fera sauter quand une glissade sur l'écran activera le boost, avec la possibilité de jouer avec une manette !



On retrouvera des modes de jeu solo et multijoueur, avec 1v1, 2v2 et 3v3 ! Le jeu sera gratuit et contiendra des achats intégrés uniquement cosmétiques.



