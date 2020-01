Des films disparaissent étrangement du catalogue de Disney+

Depuis plusieurs jours, certains films qui étaient disponibles dans le catalogue de Disney+ lors du lancement, ont étrangement disparu. En effet, des abonnés américains ont eu la mauvaise surprise de chercher un programme qu'ils étaient sûrs d'avoir vu, mais qui en réalité avait été supprimé.

Des retraits discrets

Comme dans n'importe quel service de streaming, les films et séries peuvent disparaître. Cependant leur départ s'annonce à l'avance, bien évidemment le service de streaming ne va pas faire un tweet avec les contenus qui sont supprimés prochainement (ce qui risquerait de générer de la frustration chez les abonnés), mais les informations sont rendues publiques, c'est le cas par exemple avec Netflix.



Ce qui a un peu étonné avec Disney+ c'est la disparition brutale de plusieurs films du jour au lendemain. Cela a commencé avec deux titres qui ont eu un grand succès dans les années 90 : "Le Gang des Champions" et "Dr.Dolittle".

Un autre film cette fois plus récent a aussi été supprimé, c'est le célèbre "Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence".

D'après plusieurs spécialistes du secteur, cela serait un problème de licence. Même si Disney est un poids lourd dans l'univers cinématographique, il n'en reste pas moins que son service de streaming est confronté aux mêmes difficultés que rencontrent Amazon Prime Vidéo, Netflix, OCS... À un moment où un autre, les licences se perdent !



Le média The Verge s'est intéressé à ce sujet et a déclaré : "Ce que tout cela signifie pour l’avenir, c’est que Disney+ ne parviendra probablement jamais à avoir tous les films de Disney en même temps".

Pour ceux qui attendent impatiemment la sortie de Disney+ le 31 mars 2020 en France, ne vous attendez pas à avoir toute la collection des Disney, Pixar, Marvel ou même Star Wars. De plus, en France on a la malchance d'avoir la chronologie des médias, qui va fortement limiter la disponibilité des films récents.



Une chose est sûre c'est que pour l'instant Disney n'a pas remplacé les films disparus, mais à l'avenir cela ne sera plus très embêtant étant donné que le contenu sera bien plus important.



Pour rappel, si vous aussi vous avez envie de découvrir le monde merveilleux de Disney+ avant la date de disponibilité en France et dans le reste de l'Europe, munissez-vous d'un bon VPN et suivez notre tutoriel !

