TOGG : une voiture électrique produite en Turquie

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

4

Petite révolution en Turquie avec la présentation de deux prototypes signés par une firme locale, qui pourraient bien faire parler d'eux !



En effet, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) est le premier constructeur automobile au sein du pays, et vient de faire la présentation d'un SUV électrique ainsi que d'une berline.

TOGG présente deux prototypes au grand public

C'est lors d'un événement public à l'IT Valley de Gebze, en Turquie, que le président de la firme TOGG et du pays, Recep Tayyip Erdoğan, a fait la présentation des deux premières voitures développées et produites à la maison.



L'une se présente comme étant un C-SUV entièrement électrique qui sera lancé en 2022, avec deux possibilités de batterie lithium-ion pour les clients : l'une avec 300 km tandis que l'autre offrira 480 km par charge (recharge à 80% en 30 minutes).



Les modèles de base embarqueront 200 chevaux, mais les clients pourront booster la voiture avec un second moteur qui augmentera la puissance à 400 chevaux.



Niveau habitacle, comme on peut le voir, on retrouvera un tableau de bord conséquent dont notamment un écran pour les passagers. Un clin d'oeil à la Porsche Taycan ?



On notera la présence du "Slow Traffic Pilot", qui permet une conduite autonome de niveau 2, mais également la possibilité de passer au niveau 3, voir plus, grâce à son architecture connectée.



Un assistant holographique sera disponible, se servant d'algorithmes de suivi oculaire avancés et des technologies d'imagerie holographique tridimensionnelle. Impressionnant !



Reste à connaitre les prix...



