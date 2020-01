Streaming : Les américains ne seraient pas contre des publicités pour payer moins

Quand vous demandez à un américain ce qu'il pense du prix d'un forfait d'une plateforme de streaming comme Hulu, Netflix, Disney+, Apple TV+... Il connaît ses limites et a même des idées ! Une enquête de The Trade Desk s'est intéressé aux positions des abonnés américains vis-à-vis des plateformes de streaming, les questions ont été en lien avec le prix, mais aussi avec les idées pour payer moins cher l'abonnement mensuel.

La majorité refuserait de payer plus de 20 dollars par mois

L'étude menée auprès d'environ 2600 personnes donne un réel point de vue des consommateurs américains avec les abonnements plateformes de streaming. Les questions de l'étude avaient principalement pour objectif de connaître la limite du prix mensuel que sont prêts à mettre les fidèles des plateformes de streaming.

La majorité des réponses a été "20$ maximum". En effet, ce sont 59% des sondés qui risqueraient d'abandonner leur abonnement si leur plateforme de streaming préférée venait à dépasser ce plafond.



L'étude a voulu encore aller plus loin en demandant : "si un jour une plateforme de streaming proposait un forfait mensuel supérieur à 30$, le prendriez-vous ?". Pour 75% des participants, il est inconcevable de dépenser plus de 30 dollars pour du streaming.

Comment faire des économies ?

The Trade Desk s'est en suite intéressé aux moyens de payer moins cher. On pense immédiatement à la publicité. Une stratégie qu'évite Netflix comme ses principaux concurrents. Les plateformes en sont conscientes, cela gâcherait l'expérience abonnée. Pour les consommateurs américains, regarder des publicités entre chaque épisode pour baisser le prix mensuel ne serait pas gênant. Ils se disent 53% à être d'accord pour l'intégration de spots publicitaires entre des épisodes d'une série ou avant qu'un film commence.



Pour 68% des sondés, ils se disent prêts à regarder des publicités ciblées grâce à leurs informations personnelles, si le prix mensuel de l'abonnement est encore plus bas !



En 2020, deux nouveaux services vont arriver sur le marché du streaming (déjà bien rempli), il s'agit de HBO avec son service "HBO Max " et NBC avec "Peacock". Ce dernier serait justement intéressé pour proposer un abonnement "d'entrée de gamme" avec des publicités. Il y aurait trois types d'abonnement :

Un abonnement gratuit avec beaucoup de publicités

Un abonnement à 5 dollars avec quelques publicités, sans être envahissantes

Un abonnement de 10 dollars sans aucune publicité

L'abonné pourra faire son choix, sans engagement et modifiable à tout moment.



À voir si ce genre d'étude fera changer d'avis les géants actuels qui essaient en permanence d'acquérir de nouveaux abonnés pour améliorer leur chiffre d'affaires.



