The White Door : le point & click est de sortie sur iOS

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

The White Door est maintenant disponible sur App Store. Il s'agit du nouveau jeu d'aventure en point & click des créateurs de Cube Escape et Rusty Lake, deux titres qui ont connu un grand succès sur iOS.



Visuellement très singulier, The White Door est particulièrement intéressant pour les fans de casse-têtes décalés. Regardez le trailer :

The White Door : aidez Robert à recouvrer la mémoire

Dans The White Door, vous jouez un certain Robert Hill qui se réveille dans un établissement spécialisé sur les maladies mentales. Robert souffre d'une grave perte de mémoire et voit la vie en noir et blanc.



Votre but est de l'aider à retrouver sa mémoire et donc à remettre de la couleur dans sa vie. Tout ceci est un prétexte pour une aventure originale ponctuée d'énigmes de plus en plus complexe. Pour guérir, Robert doit retrouver une certaine routine, afin de stimuler sa mémoire. A chaque succès, le paysage monochrome se remplit de couleurs. Vous noterez également un jeu qui propose un écran partagé en permanence. Vous avez toujours deux vues de la même scène, un point important vous verrez.



Après trois Cube Escape et trois Rusty Lake, les développeurs de Rusty Lake se renouvellent donc avec The White Door, un jeu premium à 3,49€ - sans publicité ni achat intégré - et qui n'a besoin que d'iOS 8 pour s'installer sur un iPhone ou un iPad.



Survivrez-vous à la routine nécessaire à Robert ?

