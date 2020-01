Sony justifie le logo PS5 et annonce de grosses différences

La PlayStation 5 de Sony est l’un des appareils les plus attendus en 2020. Alors que nous connaissons les grandes nouveautés ainsi que le logo, Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, a fait quelques confidences à Business Insider Japan. Il se justifie sur le logo très ressemblant à celui de la PS4 et nous fait rêver sur les capacités de la console.

Le logo est logique

Le patron de Sony Interactive assure que les consoles doivent s’inscrire dans la continuité de la marque PlayStation.

Dès qu'une personne voit ce logo, elle doit se dire : C'est PlayStation. Avec plus de 100 millions de possesseurs de PS4 dans le monde, il existe une immense communauté. On se doit de répondre à leurs attentes, de les captiver, et de faire en sorte qu'ils restent attachés à la marque.

Une philosophie également prônée du côté de Microsoft et sa division Xbox.

Les nouveautés différenciantes de la PS5

Durant son entretien, Jim Ryan a également fait miroiter de grandes nouveautés pour la PS5. Plus que les simples processeurs améliorés et les évolutions déjà connues comme le SSD, l’audio 3D et la manette à retour haptique. Sans parler du ray-tracing ou du lecteur Blu-ray 4K.

A chaque fois qu'une nouvelle console sort, elle bénéficie d'un processeur plus puissant et de meilleurs graphismes. Si c'est évidemment quelque chose d'attrayant, il faut également proposer des fonctionnalités propres à la console. Nous avons déjà évoqué la présence du SSD. Proposer des temps de chargements quasiment inexistants représente une évolution majeure. Pareil pour l'audio 3D ainsi que la manette haptique : lorsque vous les essaierez, vous serez surpris par les changements qu'ils apportent. Jouer à Gran Turismo avec la manette de la PS5 offre une expérience totalement différente. Si le jeu fonctionne parfaitement avec le modèle actuel, vous ne pouvez plus revenir en arrière une fois que vous ressentez le type de revêtement sur lequel vous conduisez grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives.

Mais c’est surtout sa dernière phrase qu’on retiendra :

Mais vous savez, il y a encore d'autres particularités dont dispose la PS5 et qui lui permettront de se démarquer des consoles précédentes. Ces 'grosses différences' n'ont pas encore été annoncées.

On se pose donc la question des fameuses nouveautés non dévoilées. Selon plusieurs sources, Sony pourrait en faire la démonstration d’ici un mois ou deux, au plus tard en juin lors de l’E3 de Los Angeles. La console est en tout cas attendue pour décembre 2020, soit plus de 7 ans après la sortie de la PS4.



