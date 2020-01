Apple veut augmenter l'utilisation de matériaux recyclés dans ses produits

La protection de l'environnement est importante au sein d'Apple. La firme de Cupertino a déjà pris de nombreuses décisions dans ce sens, comme par exemple alimenté toutes ses installations par une énergie 100% renouvelable et accompagner ses fournisseurs dans une transition vers les énergies non polluantes. En 2020, Apple veut en faire plus et cette fois ça concerne le coeur de son métier : ses produits !

Apple veut faire un nouvel effort

Nous avons qu'une planète et celle-ci est déjà assez dégradée par l'humain qui ne cesse de la détruire chaque année qui passent. Pour Apple, les gestes pour la protection de l'environnement ne sont jamais suffisants. À l'Apple Park, il y a régulièrement des réunions entre les dirigeants pour trouver de nouvelles solutions qui réduiront efficacement l'empreinte carbone de l'entreprise.



La dernière solution en date vise directement les produits Apple. En effet, la firme de Cupertino possède un incroyable robot de recyclage au doux nom de "Daisy". Il s'agit d'un robot qui s'occupe de recycler les produits Apple récupérés dans le cadre du programme de reprise. Environ 200 iPhone par heure sont recyclés, ce qui en fait l'appareil le plus recyclé, mais bon ce n'est pas surprenant vu l'ampleur de l'iPhone dans le chiffre d'affaires annuel.

Daisy sait récupérer 14 matériaux des vieux iPhone : l'aluminium, l'étain, le cobalt... Ces matériaux sont ensuite envoyés vers des recycleurs pour une extraction et un raffinement supplémentaire qu'Apple ne gère pas.

Ce que veut Apple c'est créer une boucle fermée grâce à Daisy. À travers le recyclage, la firme californienne veut progressivement mettre fin à ses besoins de créer et d'utiliser des mines. Un récent rapport de Reuters, dévoile qu'Apple aurait pour ambition de devenir un fabricant en boucle fermée.



Lisa Jackson responsable des initiatives environnementales chez Apple a tenu quand même à rassurer les sociétés qui exploitent les mines : "Nous ne sommes pas nécessairement en concurrence avec les gens qui exploitent les mines. Les mineurs n'ont rien à craindre dans ce développement".

Apple veut partager Daisy avec les concurrents

Le but de ce robot de 20 mètres de long avec un processus en quatre étapes n'est pas d'entrer en concurrence avec les autres marques. Bien au contraire, pour Lisa Jackson l'avancée qu'a réalisé Apple, il faut que les concurrents en profitent aussi. La firme californienne envisage donc de partager Daisy avec ses concurrents. Les marques automobiles seraient aussi concernées par cette soudaine générosité.



Apple insiste sur le fait qu'elle ne veut pas être la seule entreprise à accélérer sur le sujet de la protection de l'environnement. Il faut savoir prendre les bonnes décisions dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard et la concurrence doit faire comme Apple !

La boucle fermée ? Impossible d'après le directeur général d'iFixit

iFixit c'est l'entreprise qui démonte les appareils Apple à chaque nouvelle sortie pour voir les composants utilisés. L'entreprise a donné son avis par rapport à cet objectif "boucle fermée". Pour Kyle Wiens : "Il y a cet ego qui croit qu'ils peuvent récupérer tous leurs minéraux, mais ce n'est pas possible".



Le projet d'Apple de ne plus utiliser de nouveaux matériaux issus des mines devrait se faire progressivement. La firme californienne est consciente qu'il est impossible de faire cela du jour au lendemain, mais le tout c'est d'y croire et de ne pas lâcher cette ambition qui sera certainement l'une des plus belles actions d'Apple envers la protection de l'environnement.



