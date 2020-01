Billy Cudrup de la série The Morning Show remporte un prix

Il y a 3 heures

Julien Russo

1

Ça y est, la plateforme de streaming d'Apple vient de remporter sa première récompense. C'est grâce à Billy Cudrup qui a remporté cette nuit le prix de la meilleure performance en tant qu'acteur de soutien dans une série dramatique, justement cette série c'est The Morning Show, sur Apple TV+.

Une seule nomination, mais une victoire

Le prix provient de la célèbre cérémonie Critics Choice Movie Award. Créé en 1996 par la Broadcast Film Critics Associations, cet événement récompense les meilleures réalisations cinématographiques depuis maintenant plus de 20 ans !



Malgré les nombreuses critiques envers The Morning Show lors de sa sortie, la série arrive à s'imposer auprès des téléspectateurs, mais aussi auprès des cérémonies de remises de prix, où la série arrive à être nominé. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres séries dans le catalogue d'Apple TV+.

Il y avait de la concurrence en face dans la catégorie

Il faut dire qu'en face de Billy Cudrup il y avait du beau monde dans la catégorie du meilleur acteur de soutien dans une série dramatique.

On retrouvait par exemple Asia Kate Dillon (Billions - Showtime), Tim Blake (Watchmen - HBO), Asante Blackk (This Is Us - NBC) et Peter Dinklage (Game of Thrones - HBO).



Dans le rôle de la meilleure actrice de soutien, c'est Jean Smart avec son rôle dans Watchmen qui a remporté le prix.



Source