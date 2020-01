PS5 : le design dévoilé le 5 février et un prix à 449€ ? (+ concept)

Hier à 23:30

Medhi Naitmazi

2

Alors que Sony semblait parti pour entretenir le mystère quasiment jusqu'au bout, le nippon pourrait présenter sa PlayStation 5 d'ici quelques jours. En effet, sur le forum 4Chan, on apprend que Sony aurait prévu un évènement le 5 février 2020 avec une présentation complète du design de la console, manette, l'interface utilisateur, certaines fonctionnalités, une fiche technique et les exclusivités en termes de jeux.

Une expérience premium sur la PS5

Sony avait récemment prévenu, les différences avec la concurrence (la Xbox Series X) ne sont pas encore dévoilées. Mais sur le post 4chan en question, la fuite balance des termes comme « aucun temps de chargement », « téléchargements ultra-rapides », « contrôles immersifs », « installation modulaire des jeux »... de quoi imaginer que le géant japonais mise gros sur les performances et l'expérience global pour sa nouvelle génération. On connaissait le début de la fiche technique, voilà peut-être quelques éléments concrets sur ses capacités.

Une PS5 vendue 449 € en octobre !

Mais finalement, ce qui intéresse le plus les joueurs, ce sont les prix et date. Et justement, 4chan nous permet d'apprendre que le tarif serait de 449€ pour la PS5, avec une sortie en octobre 2020, soit un mois avant la Xbox X. Sans version Pro, au départ.



Pour le leaker, la PS5 sera au même niveau de performances que sa concurrente en version Pro, mais 100$ moins chère. Pour lui, la PS5 serait capable de réaliser 10 teraflops de calculs par seconde, tandis que la Xbox X la moins chère tournerait autour de 4 téraflops.



De même, la rétrocompatibilité serait bel et bien possible sur les jeux des 4 générations de PlayStation précédentes (PS1, PS2, PSP, PS3 et PS4).

Un rendu de la PS5 pour patienter

Enfin, le look de la console finale n'aurait rien à voir avec le kit de développement. Et pour ne pas vous laissez sans image, nous avons déniché un concept réalisé par Dan Khul. Le lecteur de IGN a conçu des rendus 3D magnifiques de la PlayStation 5. Pour y parvenir, il s'est inspiré du dev kit, mais aussi de la PS4, le tout créé sur le jeu Dreams, disponible sur PS4 en test. Le titre développé par Media Molecule permet en effet aux joueurs de concevoir leurs propres niveaux et leurs propres objets.



L'homme ne cherche pas à avoir raison mais propose un rendu « commercialisable de manière réaliste ». Bravo !



En tout cas, cette probable présentation du 5 février est d'autant plus possible que Sony a annoncé cette nuit ne pas participer à l’E3 2020, comme en 2019.