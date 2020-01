Bientôt les 7 millions d'abonnés en France pour Netflix

Le rythme des nouveaux abonnements à Netflix est intense en ce moment en France. Le récent accord avec Free pour inclure le service dans la Freebox One et la Freebox Delta a probablement donné un sacré coup de pouce ! D'après Reed Hastings (le co-fondateur et directeur de Netflix), le service de streaming approcherait des 7 millions (actuellement 6,7 millions).

Une évolution de +700 000 abonnés par rapport à septembre 2019

Amazon Prime Vidéo et Canal+ en rêve, les chiffres de Netflix ne cessent d'évoluer en France et dans le reste du monde. Le PDG de la firme américaine s'est exprimé au journal l'Express sur son activité en France et celle-ci serait très valorisante !

En effet, les français sont chaque mois de plus en plus nombreux à s'abonner à la plateforme de streaming. Cet effet de masse masquerait presque complètement les suspensions d'abonnement.



Reed Hastings s'est félicité des résultats qui sont jugés comme motivants, mais qui sont aussi une sorte de "récompense" pour tout l'argent que la firme investit dans ses créations originales. Chaque année cette somme est en constante croissance et permet de maintenir une attractivité du catalogue dans le monde entier.

Dans l'interview, Reed Hastings a abordé le sujet du placement de produits dans les productions Apple TV+. La firme californienne inclut dans ses créations que des produits Apple et n'hésite pas à forcer un peu, au point de voir une dizaine de fois des iPhone, des Mac, des Apple Watch et des iPad dans le même épisode d'une série !

Le co-fondateur de Netflix a déclaré : "Apple en a manifestement trop fait. Chez Netflix, ce sont les producteurs qui décident ou non d’y avoir recours, comme Michael Bay avec son film 6 Underground. Mais ce n’est en rien une nouvelle source de revenus pour nous".

La poursuite des créations originales françaises

Pour Netflix, chaque pays dans le monde a ses qualités, son talent et ses spécialités locales. Depuis plusieurs années, la plateforme de streaming a décidé de tourner ses créations originales dans le monde entier. Il y a par exemple la Casa de Papel qui est une série espagnole, Baby qui est une série italienne, Quicksand qui vient de Suède, Dark qui est allemand, Mortel qui est français, Sex Education qui est une production anglaise...



Pour cette nouvelle année, Reed Hastings a promis qu'une vingtaine de programmes originaux seront produits en France pour une sortie fin de l'année, voire 2021. Le co-fondateur de Netflix a déclaré : "Nous devenons un producteur français majeur et plus seulement une machine à exporter des contenus hollywoodiens".



Quand on parle de la France, on pense au Festival de Cannes. Pour rappel, le festival a décidé de ne nominer que les films sortis au cinéma. Les films produits par une plateforme de streaming ne sont pas éligibles.

Bien sûr, Reed Hastings déplore cette décision, qui reflète d'ailleurs un manque de se mettre à jour pour de nombreuses personnes dans le secteur cinématographique.

Il a déclaré lors de l'interview : "Si nous pouvons concourir sans avoir à sortir en salles, alors nous reviendrons. Nous ne cherchons pas à nous battre contre cette chronologie, nous préférons rester à l’écart de ce sujet ". En effet, quand il parle de "chronologie", il s'agit de la "chronologie des médias" qui oblige les plateformes de streaming à attendre 34 mois minimum pour mettre à disposition un film sorti au cinéma. Une véritable aberration dans une société où le téléchargement illégal met en ligne un film quelques semaines seulement après sa sortie au cinéma.



