Veritas : le nouveau jeu des créateurs de Forever Lost en précommande

Ayant proposé de participer à une étude menée par Veritas Industries, vous vous retrouvez maintenant à vous réveiller dans une petite pièce sans souvenir de ce qui s'est passé la veille. La dernière chose dont vous vous souvenez est d'avoir signé un contrat et d'avoir suivi des gens sympas portant des manteaux blancs, mais ils n'auraient pas pu vous mentir, n'est-ce pas ? Ils étaient médecins pour l'amour de Dieu...

Veritas a été initialement annoncé en novembre 2017, avec une sortie prévue dans les mois qui suivent. Hélas, comme vous vous en doutez, le jeu a été victime d'un retard annoncé à l'année 2019, où il a une nouvelle fois dû modifier sa date de sortie officielle à 2020. Voilà, nous y sommes, Veritas verra donc le jour dès le 12 février prochain et aura pour lourde tâche de faire oublier la trilogie de Forever Lost . Vu le temps de développement, et la réputation du studio de vouloir bien faire, que ce soit dans le gameplay ou dans les décors, le jeu risque de connaitre un beau petit succès.

On l'attendait avec impatience, le nouveau jeu du studio Glitch Games : après avoir sorti une excellente trilogie du nom de Forever Lost , qui nous plongeait dans un jeu d'aventure 2D de type point'n'click, c'est désormais Veritas (v1.0.2, 654 Mo, iOS 8.0) qui est sous le feu des projecteurs. Disponible en précommande depuis hier, le jeu prend une nouvelle fois cette direction en proposant aux joueurs de résoudre des énigmes tout en résolvant de nombreux puzzles.

