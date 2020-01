Pascal's Wager : le RPG attendu fait son arrivée sur l'App Store

Au cours du keynote présentant l'iPhone 11, Apple a fait la présentation sur scène d'un jeu signé par le studio TipsWorks : ainsi, nous avions le droit à un premier aperçu de Pascal's Wager , ressemblant fortement à un Bloodborne ... Le jeu est donc disponible dans le monde entier sur l'App Store, au prix de 7,99€, avec une sortie prévue sur Android au cours du second trimestre. On a hâte de pouvoir tester ce Pascal's Wager !

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, vous devez sans doute connaître la catégorie soul-like qui, comme son nom l'indique, s'inspire grandement de la saga vidéoludique Dark Souls . Au programme, un jeu difficile, une mécanique RPG et des bonnes prises de tête pour venir à bout des boss. Il faut savoir que l'E3 2019 a servi de support pour la présentation d'un petit nouveau du genre : portant le nom de Pascal's Wager (v1.0.28, 1,5 Go, iOS 9.0), le RPG à destination de l'App Store avait fait beaucoup parler de lui. Il faut dire que la qualité d'image exceptionnelle fait beaucoup pour cette attente, sans pour autant savoir si le contenu suivrait. La belle nouvelle, c'est que le jeu est désormais disponible au téléchargement !

