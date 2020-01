Servant : une plainte pour un plagiat du film La vérité sur Emanuel

Guillaume Gabriel

Depuis quelques jours, il est possible de retrouver une nouvelle série au sein d'Apple TV+ : réalisée par M. Night Shyamalan, cette dernière se nomme Servant, et raconte l'histoire d'un couple de Philadelphie qui accueille une poupée vivante à la maison après avoir perdu son bébé, puis engage une nounou quelque peu... spéciale.



Le problème avec cette série, c'est que le synopsis ressemble étrangement à un film qui existe déjà, sorti en 2013 et qui se nomme La vérité sur Emanuel. Enfin, c'est ce que prétend la réalisatrice du film, Francesca Gregorini, qui a décidé de porter plainte contre Apple et Night Shyamalan.



La bande-annonce du film :

Francesca Gregorini s'attaque à Servant et Apple

M. Shyamalan est allé jusqu’à s’approprier non seulement l’intrigue d’Emanuel – mais aussi son utilisation du langage cinématographique, créant un sentiment, une humeur et un thème substantiellement similaires.



Servant raconte une histoire essentiellement similaire, d’une manière essentiellement similaire, en utilisant des outils du métier essentiellement similaires



Car oui, à l'entendre, des scènes, des personnages ou encore la narration seraient grandement inspirés de sa propre création, provoquant sa colère et son incompréhension.



Réponse des intéressés ? La série était déjà en développement avant la sortie du fameux film et parle de coïncidences... Francesca Gregorini réclame les profits réalisés par Apple avec sa série.



