Test de Battle Prime sur iOS : le jeu de shoot en devenir

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

1

Avec la consécration récente du phénomène Battle Royale, les jeux de tir à la troisième personne ont connu une baisse de forme, du moins sur le papier... Car en coulisses, le secteur fonctionne toujours aussi bien et les développeurs n'hésitent pas à mélanger les genres et les modes de jeux pour offrir une vraie expérience aux joueurs.



On pense notamment à Call of Duty qui, que ce soit sur consoles ou mobiles, connaît toujours un succès impressionnant dans le monde entier. Car oui, si la recette fonctionne autant sur nos iPhone et appareils à la Pomme, c'est grâce à la récente introduction de la compatibilité avec les manettes de PlayStation 4 et Xbox One, permettant un certain confort !



Et certaines fois, ce sont de véritables OVNI qui débarquent sur l'App Store, prouvant que certains studios n'ont rien à envier aux plus grands. C'est le cas d'un certain Battle Prime (v2.0, 195 Mo, iOS 10.0) que nous avons rapidement présenté lors de sa sortie, quelques semaines en arrière. Place au test.

Battle Prime prend les armes de fort belle façon

S'affichant comme un "jeu de tir à la troisième personne multijoueur", la nouvelle création de BlitzTeam LLC se paye le luxe de rivaliser avec les plus grands : entre graphismes de niveau console, arsenal à faire pâlir Stallone et tactique, on est déjà emballé par ce petit Battle Prime !



Le jeu, en tant que tel, ne dépaysera pas les habitués du genre, mais mince... quelle claque que de voir d'aussi beaux graphismes sur nos mobiles. Dans le jeu, on y incarne un prime, un avatar aux capacités uniques qui définira votre façon de jouer.



Vous aimez rentrer dans le tas comme un barbare ? C'est possible ! Vous préférez la discrétion ? C'est possible aussi ! À vous de forger votre personnage à votre image.



Votre but, vous l'aurez compris, sera de faire équipe avec 5 autres joueurs dans des combats 6 contre 6 : tentez de faire un maximum de points avec votre talent et vos capacités.

Bien sûr, le jeu est compatible avec les manettes MFI, et on ne peut que vous encourager à vous en servir pour une expérience optimale ! Vous pourrez ainsi parcourir sereinement les sublimes cartes que le jeu cache, et pour ainsi engranger un maximum de points.



L'un des seuls bémols, c'est le trop peu de modes présents pour le moment, mais les développeurs nous réservent encore des surprises pour les prochains mois... Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés, qui sont pour certains très élevés, dont notamment l'abonnement mensuel à 15,99 €.



Cependant, les retours des joueurs sont unanimes, le jeu est excellent et prometteur !

Notre avis

Pour y avoir passé de belles heures, je peux vous assurer qu'on tient là un excellent concurrent à Call of Duty Mobile ! Le gameplay est bon, les maps sont variées, et les développeurs semblent déterminer à souvent mettre à jour le jeu.



On regrette tout de même les achats intégrés qui sont, ne nous le cachons pas, trop haut pour un jeu qui tente de se faire une réputation. Malgré tout cela, je ne peux que vous encourager à foncer essayer cette petite merveille !



Battle Prime (jeu de tir) Prix Gratuit Réalisation 5 / 5 Prise en main 4,5 / 5 Durée de vie 5 / 5 Equilibre In-App 2 / 5 Notre avis 4 / 5

Télécharger le jeu gratuit Battle Prime