Apple revient (de force) sur sa décision concernant la localisation

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

C’est la saga du moment chez Apple. La localisation des utilisateurs par les applications avait pris du plomb dans l’aile avec iOS 13 qui compliquait la vie des développeurs en ne proposant pas par défaut un suivi permanent, et qui, surtout, affichait de manière régulière, un message explicite sur le tracking réalisé l’application avec la possibilité de réduire ou d’annuler cette fonctionnalité.



Alors que les développeurs se plaignent d’une chute vertigineuse du taux de suivi des utilisateurs, certains ayant basé leur modèle économique dessus, Apple semblait ferme sur ce point. Mais la plainte de Tile, Sonos, PopSockets, et Basecamp devant le Congrès américain a mis Apple en difficulté. La firme serait « trop puissante ».

Tile s’en prend à Apple

Tile a été le principal adversaire d’Apple lors de ses auditions et notamment à cause des changements apporté par iOS 13 pour la localisation. L’entreprise américaine qui propose un traqueur d’objets à évidemment besoin d’utiliser la localisation gps pour être fonctionnel. Pour elle, ce changement, combiné à la façon dont l’application Localiser d’Apple fonctionne, n’est pas logique. Par défaut, l’appli d’Apple suit en permanence les utilisateurs, alors que Tile doit pousser ses clients à aller dans les réglages pour le faire, sans compter qu’elle doit prier pour qu’à la prochaine popup, ils ne la désactivent pas.



Alors qu’Apple explique ne pas avoir construit son modèle économique autour de la position de ses utilisateurs, Tile estime que les changements d’Apple ont causé « une expérience confuse et frustrante pour les utilisateurs de Tile ».

Du coup, la pression de l’affaire a fait sortir Apple du bois et la firme a indiqué travailler sur une option dans iOS 13.X afin que les développeurs puissent avoir une option « Toujours activer » proposée au moment de configurer l’application, en plus des « Autoriser lorsque l’app est active » et « Autoriser une fois ». Fini d’aller dans les méandres de Réglages (Confidentialité > Service de localisation).

Apple a-t-elle pris conscience du deux poids deux mesures qu’elle impose ? En tout cas, elle se prépare à concurrencer Tile sur son terrain avec le AirTag, un traqueur aperçu dans iOS 13...