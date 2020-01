Tous les jeux Tetris vont disparaître de l'App Store en avril

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Quelle tristesse ! Nous apprenons par l'intermédiaire de nos confrères de MacRumors que les jeux Tetris développés par Electronic Arts vont disparaître de l'App Store en avril prochain.



Une décision dont on ne connaît pas (encore) les raisons, mais qui risque de laisser orphelin de nombreux joueurs sur les appareils iOS... Cependant, on ose imaginer que le célèbre studio a perdu la licence The Tetris Company.

Les jeux Tetris vont disparaître de l'App Store

L'information a été publiée au travers du changelog des dernières mises à jour des jeux en question, à savoir Tetris Premium, Tetris Blitz et Tetris 2011 :

Salut, les fans !

Nous avons vécu une magnifique aventure avec vous jusqu'à présent, mais malheureusement, il est temps de nous dire au revoir. À partir du 21 avril 2020, l’application Tetris® d’EA va être retirée et ne sera plus disponible.

Vous pourrez toujours profiter du jeu et utiliser tous les éléments existants jusqu'au 21 avril 2020.

Nous espérons que vous avez apprécié ce jeu et nous vous remercions de votre soutien continu.

Merci !

Vous avez jusqu'au 21 avril pour profiter de ces titres, après quoi, EA les supprimera totalement de l'App Store. Espérons que d'autres prendront la relève pour nous faire revivre de belles parties endiablées.