Disney+ : On a la date (approximative) de lancement en Belgique

Il y a 3 heures

Julien Russo

Disney+ est disponible depuis le début novembre 2019 aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. En France la plateforme de streaming va arriver le 24 mars (au lieu du 31 mars initialement prévu). Cependant, Disney+ ne s'était pas exprimé publiquement concernant le lancement chez nos voisins les Belges !

D'abord la France et après la Belgique

Malheureusement nos amis belges ont souvent l'habitude de ce genre de procédé, d'abord le lancement en France puis a lieu après le lancement en Belgique. Il y a une bonne nouvelle quand même puisque la plateforme de streaming va être disponible en Belgique à partir de l'été 2020.

C'est @ThonyPLT qui a demandé au compte @DisneyBEL la date de disponibilité de Disney+. La réponse a permis de lever le voile sur la date approximative du lancement du service de streaming.



Le groupe Disney a informé que l'ouverture va être pour l'été 2020 (sans plus de précision si ça sera le mois de juin, juillet, août ou septembre) et que pour avoir plus d'informations il fallait s'abonner à la newsletter pour être parmi les premiers informés.

L'avantage c'est que les Belges ne sont plus dans le "flou"



Bonjour, Disney+ sera disponible en été 2020 en Belgique. Nous vous invitons à vous rendre sur https://t.co/LWCBXBfn2q pour vous inscrire à notre newsletter et être parmi les premiers informés de nos prochaines actualités. Excellente journée ! — Disney Belgique (@DisneyBEL) January 23, 2020

Vous l'aurez compris, 2020 sera l'année de l'installation progressive de Disney+ en Europe.

Pour rappel, le lancement va avoir lieu le 24 mars en France, en Italie, en Irlande, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne et au Royaume-Uni !



Pour la France, le tarif sera de 6,99€/mois par mois ou 69,99€ pour l'année. Les prix devraient être identiques chez nos amis belges.

