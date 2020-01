Sorties jeux : Tetris, Dream League Soccer 2020, GI Joe: War On Cobra

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Tetris, GI Joe: War On Cobra ou encore Dream League Soccer 2020.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Vilmonic (Simulation, v1.0.49, 20 Mo, iOS 9.0, Mark Stramaglia) Vilmonic est un MONDE VIRTUEL VIVANT. Protégez et reproduisez des formes de vie en pixel-art uniques dont les pixels et la couleur ont un sens. Expérimentez avec la sélection et l'évolution naturelle. Fabriquez des outils, construisez des bâtiments et changez l'environnement. Découvrez les secrets du passé en découvrant d'anciennes technologies et en repoussant les zombitons sans scrupules. Ne vous laissez pas berner par le look SUPER CUTE, Vilmonic est un SIMULATEUR DE VIE ARTIFICIELLE profond et complexe! Votre objectif est de ramener la vie au bord de l'extinction...

Tetris (Stratégie, v1.0.0, 325 Mo, iOS 11.0, N3TWORK Inc.) Le jeu Tetris est l'un des jeux électroniques les plus populaires de tous les temps avec des centaines de millions de joueurs dans le monde. Simple à jouer, mais difficile à maîtriser, Tetris est le jeu de puzzle ultime. Aussi facile à apprendre qu'addictif, il divertira les joueurs occasionnels et chevronnés pendant des heures. Téléchargez et jouez au jeu mobile gratuit maintenant! Assurez-vous de conserver vos notifications, car nous prévoyons de lancer des mises à jour très intéressantes à l'avenir, y compris des modes multijoueurs et d'autres nouvelles fonctionnalités que vous ne voulez pas manquer.

Rovr - Your Own Virtual Dog (Simulation, v1.0, 236 Mo, iOS 12.0, Ridgeline Labs) Jouez avec, nourrissez et habillez vos propres corgi en réalité augmentée! Vous avez toujours voulu posséder un chien, mais vous ne le pouviez pas? Nous connaissons ce sentiment. C'est pourquoi nous avons créé Rovr! Rovr est une application virtuelle pour animaux de compagnie qui vous permet de posséder votre propre chien en réalité augmentée!

Grand Mountain Adventure (Aventure / Sports, v1.003, 511 Mo, iOS 12.4, Toppluva AB) Arrivé à temps pour les aficionados du ski et autre snowboard, le titre de Toppluva ne propose pas des successions de courses mais un monde enneigé à explorer. Une vision innovante qui en fait un jeu vraiment à part. En effet, celui qui se qualifie lui-même comme une aventure de ski et de snowboard en monde ouvert, à déjà connu le succès sur Android où il est disponible depuis mars 2019. Avec une excellente note de près de 4,5 sur 5 et quelques 300 000 téléchargements, GMA avait conquis de nombreux skieurs.

G.I. Joe: War On Cobra (Simulation / Stratégie, v1.1.0, 196 Mo, iOS 10.0, D3PA) Choisissez votre camp et battez-vous dans G.I. Joe : Guerre contre Cobra ! Dans ce jeu de stratégie compétitif, vous devez construire votre base, l'améliorer et la défendre. Retrouvez vos héros de G.I. Joe et vos méchants de Cobra préférés dans ce jeu multijoueur riche en action ! La guerre contre Cobra fait rage... Dans quel camp êtes-vous ? Battez-vous aux côtés de personnages emblématiques comme Duke, Snake Eyes, Scarlett, Roadblock, Storm Shadow, la Baroness et bien d'autres ! Déployez ou détruisez des unités telles que l'H.I.S.S., le Mamba, le Vamp et les drones terrestres. L'avenir de la Terre est en jeu, allez-vous la sauver ou la conquérir ?

Dream League Soccer 2020 (Simulation / Sports, v7.18, 312 Mo, iOS 10.0, First Touch Games Ltd.) Dream League Soccer 2020 vous plonge au cœur de l'action, avec des graphismes neufs et des fonctions flambant neuves ! Bâtissez votre équipe de rêve à partir de plus de 3 500 joueurs de la FIFPro™ et affrontez les meilleurs clubs de football au monde. Progressez parmi 8 divisions tout en profitant d'animations en 3D réalisées en motion capture, de commentaires en jeu immersifs, de la personnalisation des équipes et bien plus. Ce jeu n'a jamais été aussi beau ni aussi bon ! Constituez votre équipe de rêve en engageant des joueurs superstar comme Luis Suarez et Gareth Bale. Perfectionnez votre style, développez vos joueurs et affrontez les équipes qui se tiennent sur votre route vers le sommet du classement.

Destiny of Khando: Platformer (Action, v1.1.0, 114 Mo, iOS 9.0, Chenxiang Zhang) Aimez-vous les jeux de plateforme d'action 2D difficiles? Peut-être que vous aimez aussi le style pixel art? Téléchargez dès maintenant Destiny of Khando et vivez l'aventure du héros Khando. L'humanité est à nouveau en danger... Êtes-vous assez courageux pour sauver la planète de tous les monstres?

Deck & Dungeon (Jeux de rôle / Cartes, v1.0.2, 119 Mo, iOS 8.0, ju hern kim) 1) Concept - système de cartes à collectionner, interface utilisateur verticale qui peut être jouée d'une seule main, fraîcheur de l'art monotone. On parle d'un jeu de rôle authentiques auxquel tout le monde peut s'identifier avec des histoires impressionnantes 2) Histoire - L'histoire d'un personnage qui lutte pour reprendre ses biens et qui doit faire face à des monstres 3) Personnage - 5 personnages avec leurs propres histoires y compris Barbare, Assassin, Druide, Sorcier et Explorateur

Arknights (Cartes / Stratégie, v0.8.13, 1,4 Go, iOS 9.0, YOSTAR LIMITED) Incarnez un membre clé de l'île de Rhodes, une société pharmaceutique qui combat à la fois une infection mortelle et les troubles qu'elle laisse dans son sillage. Avec votre chef Amiya, vous recruterez des opérateurs, les formerez, puis les affecterez à diverses opérations pour protéger les innocents et résister à ceux qui plongeraient le monde dans la tourmente. Magnifique jeu de style anime avec combinant RPG et éléments de stratégie

WILL: A Wonderful World (Mots / Livres, v1.6.2, 751 Mo, iOS 8.0, WMY Studio Co., Ltd.)



Une jeune fille se réveille dans une pièce inconnue. Un chien qui parle apparaît devant elle et sa révélation la surprend: ils sont des dieux et il est de leur devoir de changer le sort de tous les humains qui demandent leur aide. Les lettres apparaissent dans le courrier et avec un stylo à la main, elle commence son travail.



Avec le pouvoir de changer le destin de l'humanité, plongez au cœur de l'histoire et apprenez-en davantage sur ceux qui cherchent votre aide. Mais n'oubliez pas, changer le destin d'une personne aura un effet sur les autres, qu'ils soient interconnectés ou non. À la lecture de chaque histoire, la mémoire de la jeune fille reviendra peut-être aussi, mais que va-t-elle apprendre sur elle-même et sur sa mission?

Les histoires des personnages vous sont progressivement révélées dans les lettres qu'ils ont écrites. Grâce à ces lettres, vous en apprendrez davantage sur leur vie et vous aiderez à résoudre leurs problèmes. Vous ne deviendrez probablement pas amis, mais ils vous seront à jamais reconnaissants pour tout ce que vous avez fait.

Assurez-vous de mettre votre chapeau de détective avant de prendre des décisions. Le destin des personnages pourrait être complètement changé grâce à votre sens de l'observation et de la déduction. La vie est pleine de surprises. Parfois, sortir des sentiers battus peut révéler de magnifiques trésors cachés. Soyez audacieux, soyez courageux et créez les meilleurs souvenirs avec nos héros!

Télécharger WILL: A Wonderful World à 9,99 €