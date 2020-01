Netflix : Ralentissement des nouvelles souscriptions aux États-Unis depuis l'arrivée de Disney+

Il y a quatre jours on vous avait dévoilé les résultats financiers impressionnants de Netflix. Un chiffre d'affaires en hausse, des nouveaux abonnés en masse partout dans le monde, mais un point faible. Les États-Unis ! En effet, sur le quatrième trimestre de 2019, le nombre de nouveaux abonnés a été bien inférieur à ce qu'attendait Netflix à la base.



Disney+ qui ralentit Netflix ?

Disney ne s'en est jamais caché. Si le groupe a lancé son nouveau service de streaming, c'est principalement pour faire mal à Netflix et prendre la première place sur le marché du streaming mondial. Disney le sait, avec toutes ses licences, l'entreprise détient une force que n'ont pas les concurrents comme Netflix ou Amazon Prime.

Quand on a observé les résultats financiers de l'entreprise de Reed Hastings dévoilé cette semaine, on s'est dit "c'est impressionnant", il faut dire que 167 millions d'abonnés dans le monde entier, un chiffre d'affaires de 5,47 milliards en seulement un trimestre, des nouveaux abonnés en masse partout dans le monde... Impossible de dire que Netflix est dans une mauvaise passe !



Cependant, il y a une "gêne" dans les résultats qui ont été dévoilés. Ce petit malaise se trouve dans le pays même où se trouve le siège de Netflix, aux États-Unis. Lors du quatrième trimestre de 2019, Netflix a recruté 420 000 nouveaux abonnés quand les prévisions étaient fixées à plus d'un million. En 2018, la plateforme de streaming avait par exemple recruté 1,7 million de nouveaux abonnés.

On s'est alors demandé, mais qu'est-ce qui se passe pour que d'un seul coup Netflix chute alors que le rythme des ajouts de programmes originaux n'a pas cessé ?

Une chute pile quand il y a des nouveaux sur le marché

Est-ce une coïncidence ? Pas vraiment.

Netflix a exprimé ses premières faiblesses face à la concurrence qui est subitement devenue plus rude fin 2019.

En effet, novembre a été marqué par l'arrivée de Disney+ et d'Apple TV+, deux nouvelles plateformes de streaming qui débordent d'ambition et qui ont derrière eux des moyens financiers bien plus importants que Netflix en ce qui concerne l'investissement dans les créations originales et l'achat de films et séries à des sociétés de production tierces.



Cette année, Disney+ va se lancer dans de nouveaux pays dans le monde. Par exemple en France c'est prévu pour le 24 mars 2020, cette date est exactement la même pour l'Italie, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et le Royaume-Uni. Également dans le reste de l'année, d'autres lancements auront lieu comme cet été en Belgique.

La chute qu'a connue Netflix sur le quatrième trimestre de 2019 aux États-Unis risque de se propager partout dans le monde.

Netflix reconnaît qu'il va falloir faire attention

Cela fait maintenant depuis plusieurs années que Netflix connaît une croissance phénoménale. En parti parce que la firme américaine était la seule vraiment crédible sur le marché avec Amazon Prime Vidéo. Aujourd'hui, de nouveaux services concurrents sont disponibles et la tendance risque de s'inverser.



Spencer Neumann qui est directeur financier de Netflix s'est dit être conscient de ces nouveaux acteurs qui arrivent et qui risquent d'être dangereux pour le business.

Il a déclaré : "Cette concurrence va devenir mondiale dans les mois à venir, donc nous essayons d'être prudents".



La chute de nouveaux abonnés sur le dernier trimestre de 2019 n'a pas plus impacté que cela les résultats financiers, mais l'année 2020 pourrait être la plus difficile depuis la création du géant du streaming. En effet, Netflix réalise la majeure partie de ses revenus à l'international.