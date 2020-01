NBA LIVE Mobile : en hommage à Kobe Bryant

Guillaume Gabriel

Hier, le monde du sport vient de perdre l'une de ses figures emblématiques de ses dernières années : le célèbre basketteur Kobe Bryant et une des ses filles ont trouvé la mort suite à un accident d'hélicoptère. Ils avaient respectivement 41 ans et 13 ans, ce qui a provoqué une pluie d'hommages et de messages emplis d'émotions et de tristesse sur les réseaux sociaux.



Pour rendre hommage à l'athlète, l'homme d'affaires et l'humain, nous avons cherché un sujet qui permettrait un clin d'oeil à ce dernier. Il fallait bien trouvé quelque chose, et nous avons choisi de mettre en avant le jeu NBA LIVE Mobile, que nous n'avons pas présenté dans sa dernière version 2019/2020, contrairement à l'excellent NBA 2K Mobile sorti fin 2018.



Du côté de NBA Live, le titre de Electronic Arts a été récemment mis à jour pour apporter une bêta d'un mode joueur contre joueur en temps réel.

NBA LIVE Mobile propose enfin le multi en ligne

Si vous ne connaissez pas encore le jeu NBA LIVE Mobile, il faut savoir que l'on parle d'une référence disponible sur l'App Store en termes de jeu de basketball. Chaque saison, la création d'EA Sports se met à jour pour apporter les transferts et nouveaux maillots des différentes équipes, tout en améliorant son gameplay et le contenu.



De plus, lors de sa mise à jour récente, EA Sports nous a fait la surprise d'ajouter une première bêta d'un mode joueur contre joueur en temps réel permettant d'affronter des adversaires du monde entier. La réalisation est très bonne et l'écart avec NBA 2K est bien moindre que sur consoles. D'ailleurs, la force de NBA Live réside dans son gameplay plus accessible que son concurrent.



On imagine que les développeurs, suite à ce choc, préparent des mises à jour hommage pour un joueur légendaire qui aura marqué le basketball, le sport et le monde à sa façon. En tout cas, nombreux sont les commentaires sur la fiche du jeu qui demande l'intégration du joueur de légende.



Une pensée pour Kobe, sa fille, sa famille, mais également à la famille Altobelli qui a péri dans le crash, tout comme Christina Mauser.

