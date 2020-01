War Tortoise 2 : le jeu est en précommande, sortie le 5/03

War Tortoise 2 vient d'ouvrir ses précommandes sur iOS et Android grâce à Foursaken Media, le studio qui avait proposé le premier opus en 2016. Pour mémoire, à dos de tortue géante armée jusqu'aux dents, vous deviez en découdre avec les ennemis de tout bord. La recette n'a pas fondamentalement changée mais les nouveautés sont intéressantes !



War Tortoise 2 : l'exploration en plus sur iPhone, iPad et Android

Pour passer un palier avec War Tortoise 2, Foursaken Media introduit une partie exploration qui permet de voyager à différents endroits, par opposition à la nature totalement stationnaire du premier jeu. Cela ajoute un élément de capture de territoire qui donne de la profondeur au gameplay. Outre la partie exploration tactique, les développeurs nous proposent de nouveaux pilotes jouables, de nouvelles armes et objets, et des graphismes plus impressionnants.



Si vous n'avez pas connu le premier opus, War Tortoise vous met donc à dos d'une énorme Tortue terrestre de guerre, un char lourd armé jusqu'aux dents, équipé d'armes puissantes et de tourelles. Le deuxième épisode s'annonce comme un savant mélange d'exploration, de tir et de stratégie et de collecte de ressources. Le but étant de dominer l'ennemi et le monde environnant. La personnalisation est également un pan important du jeu.



Actuellement en bêta pour fignoler le développement, War Tortoise 2 qui était prévu pour «début 2020» sortira le 5 mars 2020. Comptez tout de même sur 2,8 Go d'espace disque et sur iOS 10 minimum.



PS : le jeu est aussi disponible en précommande sur Android.

