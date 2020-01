Apple brevète un Macbook modulable qui peut intégrer un iPhone ou iPad

Voici un nouveau brevet qui nous interpelle du côté d'Apple. Ce nouveau dépôt ouvre la voie à une combinaison Macbook / iPhone et Macbook / iPad intéressante.



L'idée serait d'intégrer l'un des deux appareils portables dans l'ordinateur afin de fournir des fonctionnalités supplémentaires en cas de besoin.

Un brevet futuriste pour l'utilisation combinée des appareils Apple

D'après les documents officiels déposés par la marque américaine, un appareil iOS pourrait physiquement faire partie d'un ordinateur Apple afin de fournir des fonctionnalités et des capacités supplémentaires.



Numéroté 10 545 542, le brevet explique que si l'apparence d'un ordinateur portable est importante, tout comme le poids et la compacité, les besoins en ressource supplémentaires peuvent amener un utilisateur à vouloir aller plus loin. Plutôt que de vendre de vraies "briques", Apple imagine donc une sorte de Macbook Pro qui pourrait accueillir des modules. Et ces derniers seraient tout simplement des iPhone ou des iPad.



Par exemple, l'un des schémas montre un MacBook où le trackpad a été remplacé par un emplacement pour un iPhone. Un autre montre le même appareil plus grand mais cette fois avec un iPad inséré à l'emplacement habituel de l'écran.



L'appareil a le format d'un MacBook Pro, mais le brevet d'Apple le décrit comme étant simplement un «appareil accessoire» pour l'iPhone ou un autre petit «appareil hôte».



Un tel mécanisme de connexion représente finalement une station d'accueil où le périphérique hôte peut utiliser toutes les fonctionnalités de l'accessoire. Comme avec l'ancien dock PowerBook Duo, Apple décrit un accessoire électronique comme n'étant pas utilisable en soi. L'idée est d'avoir une base légère et modulable qu'on peut améliorer en tout point : performances de calcul, affichage, trackpad, mémoire, stockage, etc.



C'est peu ou prou ce que propose certains accessoiristes autour de l'iPad et notamment de l'iPad Pro avec des coques-clavier en forme de Macbook. Mais gageons que si la firme à la pomme nous propose une telle solution, cette dernière soit aboutie et ultra simple à utiliser. Par contre, question prix, il ne faudra pas attendre de miracle...



