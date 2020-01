MacBook Pro 14 et iPhone 9 présentés en mars lors d’un keynote ?

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2

Les nouveaux produits arrivent désormais un peu au fil de l’eau chez Apple, la preuve avec les recents MacBook Pro 16 et AirPods Pro sortis fin 2019. Si il est donc difficile de savoir si la firme va lancer un nouveau produit à une date précise, certains moments clés demeurent. C’est le cas des mois de juin (WWDC), septembre (iPhone) et même mars avec des sorties autour de l’iPad mais aussi parfois d’autres produits comme l’iPhone SE ou les AirPods.



Alors qu’en mars 2019, la pomme s’était contentée de lancer des iPad Mini 5, iPad Air 3 et AirPods 2 via des communiqués, elle avait sanctuarisé un keynote pour ses services TV+, Arcade et News.

Un keynote pour lancer l’iPhone 9, le MacBook Pro 14 pouces et une Apple Watch Red 5 en mars 2020

En se posant sur les dernières indiscrétions et rumeurs, il est facile d’envisager ce que pourra nous dévoiler Tim Cook. On compte à date trois produits attendus et susceptibles d’être commercialisés sous peu.



Pour renouer avec la tradition des conférences de mars dédiées au matériel, Apple prévoirait donc un keynote avec le nouvel iPhone SE 2, aussi appelé iPhone 9, une évolution du MacBook Pro d’entrée de gamme avec la sortie d’un modèle 14 pouces faisant écho au 16 pouces de fin 2019, mais aussi une série spéciale RED sur l’Apple Watch 5. Il serait même possible qu’un nouvel iPad Pro soit de la partie.



Les deux premiers appareils sont les plus attendus, forcément.



Pour ceux qui auraient rater le train en marche, le successeur de l’iPhone SE un iPhone 11 dans un corps d’iPhone 8, d’où le possible nom d’iPhone 9.



Une puce A13, un écran amélioré de 4,7 pouces, un bouton Touch ID (intégré ?), un appareil photo unique vu sur le XR et probablement une ou deux surprises. Les sources s’accordent toutes sur une production en cours et une sortie pour mars.



Du côté du MacBook Pro 14 pouces, notre petit doigt nous dit qu’Apple va faire comme le 16 pouces en conservant le gabarit du 13 pour y casser un écran légèrement plus grand. Le reste sera classique avec un retour au clavier ciseaux, une amélioration des haut-parleurs, les dernières puces Intel mobiles et une nouvelle Touch Bar avec bouton ESC physique et Touch ID séparé.

Vous attendez le futur iPhone 9 ou plutôt le nouveau MacBook Pro 14 pouces ? Si oui, pour remplacer quel appareil ? Nous sommes curieux surtout concernant le « petit » iPhone car Apple a oublié les clients qui préfèrent les modèles compacts depuis quelques années.