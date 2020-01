Le MacBook Pro 16" a un son digne d'un jouet pour enfant, d'après Neil Young

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

4

La qualité audio du nouveau MacBook Pro d'Apple divise les utilisateurs. D'un côté on a ceux qui disent que le son est exceptionnel et de l'autre des comparaisons avec un jouet Fisher-Price. Lors d'une interview au média The Verge, l'artiste Neil Young s'est lâché sur la qualité audio du MacBook Pro 16 pouces commercialisés fin 2019.

Une déception énorme

La majorité des tests autour du MacBook Pro 16 pouces affichent une qualité audio satisfaisante, sans être extraordinaires. L'avis provient cependant non pas d'expert en audio, mais en général de spécialiste dans l'univers Mac.

Il est donc intéressant d'avoir l'avis d'un vrai musicien sur le sujet et c'est justement là que Neil Young entre en jeu.



The Verge a posé une question intéressante sur le MacBook Pro 16 pouces. Il a été abordé le thème de la "scarification de la fidélité audio" quand on est en déplacement.

L'artiste de 79 ans originaire de Los Angeles a expliqué que ce n'était pas simple de trouver un appareil qui se rapproche de l'audio qu'on peut entendre sur des machines professionnelles en studio.

Le journaliste a alors parlé du MacBook Pro 16 pouces fraichement sorti et qui a déjà une bonne réputation dans le milieu et qui pourrait correspondre aux besoins de l'artiste.

Immédiatement Neil Young a expliqué : " C'est une merde. Est-ce que vous plaisantez ? C'est la qualité Fisher-Price. C'est comme le capitaine Kangaroo, votre nouvel ingénieur. Un MacBook Pro ? Qu'est-ce que tu racontes ? Vous ne pouvez rien retirer de cette chose. La seule façon de le retirer est de le mettre. Et si vous le mettez, vous ne pouvez pas le retirer, car le DAC n'est pas bon dans le MacBook Pro. Vous devez donc utiliser un DAC externe et faire un tas de choses pour compenser les problèmes du MacBook Pro, car ils ne visent pas la qualité. Ils visent le consumérisme."



Visiblement le nouveau MacBook Pro d'Apple ne semble pas du tout convenir à l'artiste qui recherche une qualité audio bien meilleure dans un ordinateur portable qui annonce viser le marché des professionnels.



Neil Young a déclaré avoir déjà discuté avec Steve Jobs à propos des produits que commercialise Apple, il affirme que le co-fondateur lui avait déclaré : "nous fabriquons des produits pour les consommateurs, pas pour la qualité".



Des propos assez durs contre le MacBook Pro 16 pouces qui est pourtant acclamé par les critiques partout dans le monde, nous y compris - cf notre test. Une chose est sûre, Neil Young fait partie des artistes qui ne sont pas du tout réceptifs à la magie des produits Apple.

Reste maintenant à savoir si d'autres professionnels du secteur partagent son avis. Mais qu'attendre d'un MacBook Pro niveau son quand on est dans le métier ?