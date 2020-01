Apex Legends : EA confirme un partenariat pour une version mobile

Si vous êtes joueur ou que vous suivez un minimum l'actualité des jeux vidéo, vous avez certainement dû entendre parler d'un Battle Royale en vogue depuis quelques mois.



Apex Legends, c'est son nom, concurrence donc Fortnite et PUBG (pour ne citer qu'eux) et le fait de fort belle manière puisque ce dernier a attirer pas moins de dix millions de joueurs durant sa première semaine, sur PC et consoles.



Depuis, les joueurs attendent un portage pour iOS et Android, comme le fait déjà ses deux principaux rivaux, et ainsi pouvoir attirer de nouveaux joueurs.

Le célèbre Electronic Arts a profité du dernier bilan du troisième trimestre de l'année pour avouer qu'un partenaire Chinois avait été trouvé pour "créer un Apex Legends mobile qui sortirait mondialement".



Blake Jorgensen, Directeur financier d'EA :

Reste désormais à annoncer une date de sortie officielle pour cette fameuse version mobile.





Electronic Arts has confirmed they're working with a partner in China to create a mobile Apex Legends that will be released globally.



For reference. Activision worked with Tencent for Call of Duty Mobile. Blizzard partnered with NetEase for Diablo Immortal. pic.twitter.com/oCJzlsksi3