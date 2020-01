Secret Oops! : le nouveau jeu d'espion sur Apple Arcade

Il y a 36 min

Alban Martin

Réagir

Secret Oops! débarque sur App Store, à la rubrique Apple Arcade. Autrement dit, il s'agit d'un nouveau jeu réservé aux abonnés du service à 4,99€. Après un lancement avec environ 70 titres puis des ajouts par paquets dans les semaines qui ont suivi, Apple Arcade se contente désormais d'une nouveauté par semaine.



Regardez le trailer vidéo signé Mixedbag :

Secret Oops! : le dernier jeu sur Apple Arcade

Secret Oops! est un jeu multijoueur local qui mixe coopération et réalité augmentée pour vous mettre dans la peau d'un agent espion. Mais attention, il s'agit du plus bête du monde !



L'agent spécial Charles devra alors éviter les caméras de surveillance, les pièges mortels et autres robots de sécurité pour s'en sortir. Mais comme il n'est pas très doué, loin de là, ce sera à vous de dégager la voie en interagissant avec l'environnement grâce au système de piratage le plus récent, le Spymatic 3000.



Si le concept parait un peu simpliste, la réalisation tient la route et le principe qui vous oblige à se coordonner à plusieurs est très bien trouvé. De quoi s'amuser en famille ou entre amis pendant un petit moment, et certainement avec quelques fous rires.



En gros, Secrets Oops est un jeu de plateau en réalité augmenté qu'on peut partager jusqu'à 4 sur iPhone, iPad, Apple TV, iPod et Mac. Pour le lancement, deux univers et 35 niveaux vous attendent. Sympa !

Télécharger le jeu Secret Oops!