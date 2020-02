GeForce Now est disponible sur Mac / PC (bientôt sur iOS)

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

3

Annoncé au CES 2017, GeForce Now de Nvidia est LE nouveau service de cloud gaming. Alors qu'on l'attendait sur toutes les plateformes, il faudra se contenter du PC et du Mac, en attendant iOS et Android.



L'idée de Nvidia est de jouer à des jeux PC sur n'importe quel écran. Nul besoin d'avoir une carte graphique puissante, même un Macbook Air permet de jouer à Battlefield ou autre Fortnite. Il suffit d'avoir une bonne connexion.

GeForce Now : l'offre de lancement

Avant toute chose il faut savoir que le secteur du jeu en streaming est quelque peu encombré en 2020 avec :

La bêta aura donc duré deux ans pour le service GeForce Now. Officiellement disponible, le streaming de jeux de Nvidia vient prendre place entre Stadia et Shadow. On peut venir avec ses jeux ou les acheter chez Nvidia. Le but étant d'avoir un PC surpuissant dans le Cloud et de diffuser le flux sur n'importe quel écran, ou presque. En effet, les iPhone et iPad sont exclus pour le moment, Nvidia expliquant qu'il valait mieux poser la question à Apple. On comprend que la pomme a certainement refusé de valider l'app, pour le moment. Idem pour l'Apple TV. Stadia et Steam Link ont eu le même souci.



GeForce Now est pour le moment limité au PC, Mac et Android, dont évidemment la Nvidia Shield.

Les jeux de GeForce Now

Question jeux, il suffit de connecter son compte Steam, Uplay ou Battle.net sur GeForce Now pour avoir accès à tous ses titres. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez les acheter directement. Par contre, tous les titres ne sont pas encore compatibles. On parle de 300 jeux optimisés et 1000 jeux compatibles.



Ainsi, la plupart des titres de Epic Games ne sont pas gérés, tout comme des titres de Konami ou d'autres studio plus ou moins connus. Rassurez-vous, les jeux comme Fortnite sont supportés et un tas de HIT en tout genre.

Du coup, le catalogue est intéressant, bien plus que chez Stadia, mais pas aussi complet que chez Shadow qui supporte tout. Mais ce dernier n'optimise pas les titres contrairement à Nvidia qui promet une qualité irréprochable.



Et il faut avouer que cela tourne très très bien. C'est fluide et réactif, comme en local. Mais mieux vaut éviter le WiFi (sauf si Wifi 6 sur sa box et son appareil cible) pour réduire la latence au minimum.

Comptez 15 Mbit/s en 720p à 60 images par seconde, et le double pour du 1080p.



Notez que Nvidia met en avant des accessoires pour profiter au mieux de son service, et notamment les manettes. On trouve ainsi deux manettes Razer, une Steelseries et une Glap. Ce ne sont pas les seules qui fonctionnent mais elles ont été testées et approuvées.

Nous nous sommes associés aux plus grands noms de l'industrie pour vous proposer une gamme de manettes, de claviers, de souris et de routeurs afin d'optimiser idéalement votre expérience GeForce NOW.

Une version gratuite de GeForce Now

La tarification de GeForce Now est simple : une offre gratuite limitée et une payante mais pas chère. Bien moins que certains concurrents.

Offre gratuite : accès standard avec une heure de jeu maximum par session

Offre payant à 5,49€ sans engagement avec 3 mois d'essai gratuits : accès prioritaire sessions étendues de 6 heures (pourquoi pas illimitées ?) compatibilité RTX (ray-tracing)



Pour le moment, les deux offres se limitent à du 1080p à 60 images par seconde, pas de 4K comme chez Stadia par exemple.



Avec une offre alléchante, plutôt bien fournie et de qualité, GeForce Now frappe un grand coup. Dommage pour les iPhone et iPad qui doivent pour le moment faire l'impasse sur le service.





Notre avis sur "GeForce Now"