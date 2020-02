Hidden Survivor : un Battle Royale flippant en 2D sur iOS / Android

Hidden Survivor n'est pas un nouveau jeu en soi, mais il vient de s'ouvrir à de nouveaux pays sur App Store, et sur Play Store. Il s'agit d'un jeu signé Joy Brick qui mélange plusieurs genres avec la survie, le battle royale et le roman narratif. Le tout est enrobé à la sauce manga dans un univers post-apocalyptique en 2D.



Regardez le trailer vidéo :

Hidden Survivor : une alternative aux Battle Royale traditionnels

Ce qui est bien dans Hidden Survivor, c'est qu'il est inutile de s'angoisser car nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni quelle est la menace. Il suffit simplement de savoir que tout ne va pas bien et qu'il va falloir s'y mettre.



Le but du jeu est de rencontrer 9 autres joueurs en ligne dans des matchs à mort qui vous demanderont donc de vous défendre pour survivre. Pour cela, il faudra collecter des ressources qui seront... en vous. Je m'explique. En effet, chaque joueur joue le rôle d'un objet aléatoire et doit rester en vie pour obtenir les ressources qui vont avec. Si vous êtes une chaise, vous collecterez du bois.



À intervalles réguliers, une potion de réinitialisation apparaît sur la carte, que vous pouvez boire pour revenir à la forme humaine pendant 40 secondes. Pendant ce temps, vous pouvez éliminer d'autres joueurs pour voler les objets qu'ils ont collectés et augmenter votre score. Il faut aussi prendre en compte que certaines parties de la carte deviennent lentement inaccessibles au fil du temps - un peu comme dans Fortnite par exemple. Les zones menaçantes passent en jaune puis en rouge, classique.



Les matchs durent trois minutes et le vainqueur est le joueur qui a récolté le plus de points lors d'un match. Vous obtenez des points en collectant des objets, en vous cachant et en tuant d'autres joueurs. Une fois le match terminé, vous récupérerez tous les objets que vous avez ramassés et pourrez les dépenser en améliorations pour votre sanctuaire.



Voilà donc un peu de sang neuf au pays des jeux de survie multijoueur, avec une vision neuve et une expérience amusante. Par contre, le gameplay peut s'avérer répétitif à la longue et les graphismes sont assez inégaux, bien que travaillés.



Nous suivrons l'évolution de Hidden Survivor qui pose une jolie base de travail et qui pourrait passer un palier avec de futures mises à jour. Le jeu est disponible sur iPhone, iPad et Android.

