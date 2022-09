On a testé le Battle Royale d'Ubisoft : Wild Arena Survivors !

Développé par Ubisoft France, voici donc Wild Arena Survivors, un Battle Royale free-to-play spécialement conçu pour les mobiles. Comme souvent sur iPhoneSoft, nous avons été les premiers à le repérer et à le tester. Concurrent des Fortnite, PUBG et autre Apex Legends sur le papier, Wild Arena Survivors (WAS) est finalement plus proche d'un hack & slash que des trois titres sus-cités. Voyons pourquoi avec notre test flash.

C'est quoi Wild Arena Survivors ?

Rejoignez le plus fou des Battle Royale ! Choisissez votre Survivant et participez à des batailles intenses avec 40 joueurs. Cherchez de quoi vous équiper, défendez-vous contre les animaux sauvages de cette île exotique et terrassez les autres joueurs pour l'emporter !

Comme la fiche App Store l'indique, ce ne sont pas 100 mais 40 joueurs - appelés "Survivants" - qui s'affrontent en temps réel sur une map hostile. En pleine mer, sur une île tropicale, vous allez devoir éliminer vos adversaires, tout en prenant soin de dénicher des armes, des équipements et autres ressources. Mais ce n'est pas tout puisque vous allez également devoir vous défendre contre la faune (ou monter dessus, vous verrez c'est très pratique pour se déplacer). Oui, c'est l'une des particularités du jeu d'Ubisoft qui a d'ailleurs limité le temps des parties à 10 minutes.



L'autre singularité réside dans sa prise de vue. On a ici affaire, non pas à un FPS ou un TPS, mais à un top-down shooter en vue 3D isométrique, ce qui change totalement du gameplay habituel du genre. Ainsi, on ne voit jamais très loin sur la map, et les combats s'apparentent plutôt à quelque chose comme Diablo que Call of Duty. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, bien qu'on trouve le jeu un peu "mou" pour le moment.

Du côté des personnages, Ubisoft a puisé dans les MOBA en proposant treize survivants au look bien distinct et aux attributs uniques (armes, capacités, style). Le character design est sympa, et chaque protagoniste peut évidemment être amélioré, ce qui va logiquement dans le sens du modèle économique.

La liste des personnages

Voici les différents survivants :

Buck - Le vétéran devenu chasseur de primes rejoint le festival pour son dernier contrat. Traumatisé par la guerre, il sert maintenant la justice à sa manière. Violent mais philanthrope, il passe heureusement sa retraite sans être encombré par Siddina.

- Le vétéran devenu chasseur de primes rejoint le festival pour son dernier contrat. Traumatisé par la guerre, il sert maintenant la justice à sa manière. Violent mais philanthrope, il passe heureusement sa retraite sans être encombré par Siddina. Angus - Berger australien accro à la gym En tant que star montante du football au lycée, un accident a mis fin à ses espoirs de carrière. Pris au piège dans sa ville natale, il assiste à un festival pour commencer une nouvelle vie.

- Berger australien accro à la gym En tant que star montante du football au lycée, un accident a mis fin à ses espoirs de carrière. Pris au piège dans sa ville natale, il assiste à un festival pour commencer une nouvelle vie. Sgt Seung - Un enfant de la rue qui veut soutenir sa mère adoptive, quitte l'armée après diverses violations des règles et devient un animateur de fête. Elle renoue désormais avec son passé pour gagner sa vie, au point d'être embauchée comme tueuse à gages.

- Un enfant de la rue qui veut soutenir sa mère adoptive, quitte l'armée après diverses violations des règles et devient un animateur de fête. Elle renoue désormais avec son passé pour gagner sa vie, au point d'être embauchée comme tueuse à gages. Giallo - Un playboy cachant un grand secret. Issu d'une famille mafieuse, ses tendances sadiques font le malheur de sa famille. Il finit par hériter d'un empire exsangue qu'il peut ordonner grâce à sa ruse, son charme et ses manières pathétiques.

- Un playboy cachant un grand secret. Issu d'une famille mafieuse, ses tendances sadiques font le malheur de sa famille. Il finit par hériter d'un empire exsangue qu'il peut ordonner grâce à sa ruse, son charme et ses manières pathétiques. Malice - Une riche héritière parisienne et ancienne mannequin devenue biochimiste étudie ses propres démons moléculaires. En tant qu'ex-petite amie de Ward, elle accepte de jouer avec lui un savant fou et d'élargir ses recherches macabres.

- Une riche héritière parisienne et ancienne mannequin devenue biochimiste étudie ses propres démons moléculaires. En tant qu'ex-petite amie de Ward, elle accepte de jouer avec lui un savant fou et d'élargir ses recherches macabres. Hoax - Influenceur volant d'Afrique du Sud. Ayant grandi dans une maison funéraire, elle crée des farces pour protéger son quotidien. Interprète puis créatrice de contenus acclamés, elle rejoint Siddina pour préparer un grand numéro.

- Influenceur volant d'Afrique du Sud. Ayant grandi dans une maison funéraire, elle crée des farces pour protéger son quotidien. Interprète puis créatrice de contenus acclamés, elle rejoint Siddina pour préparer un grand numéro. Crush - Un enfant de la caravane et ancien condamné est devenu une cascadeuse avide de sensations. Repérée par un producteur, elle fait irruption dans une salle de cinéma et sa cascade devient culte. Ward l'engage pour diriger une milice privée, mais elle préfère rejoindre les rangs des combattants.

- Un enfant de la caravane et ancien condamné est devenu une cascadeuse avide de sensations. Repérée par un producteur, elle fait irruption dans une salle de cinéma et sa cascade devient culte. Ward l'engage pour diriger une milice privée, mais elle préfère rejoindre les rangs des combattants. Ikari - Ce directeur de boîte de nuit est en fait un yakuza impulsif. Fils d'un flic corrompu, il mène ironiquement une vie de criminel avant de rejoindre l'une des organisations les plus redoutées au monde. Il prévoit de rencontrer Ward pour régler le différend immobilier à sa manière.

- Ce directeur de boîte de nuit est en fait un yakuza impulsif. Fils d'un flic corrompu, il mène ironiquement une vie de criminel avant de rejoindre l'une des organisations les plus redoutées au monde. Il prévoit de rencontrer Ward pour régler le différend immobilier à sa manière. Sadov - Un survivant paranoïaque. Il est traumatisé et obsédé par l'autosuffisance depuis que ses parents l'ont perdu au fond de la forêt russe. Éditeur prolifique d'un blog sur la théorie du complot, il a rejoint Siddina pour passer de la théorie à la pratique.

- Un survivant paranoïaque. Il est traumatisé et obsédé par l'autosuffisance depuis que ses parents l'ont perdu au fond de la forêt russe. Éditeur prolifique d'un blog sur la théorie du complot, il a rejoint Siddina pour passer de la théorie à la pratique. Party King - Ce discret DJ a beau s'être produit dans les plus grands festivals de musique électronique, personne ne connaît sa véritable identité. Certains le soupçonnent de dissimuler un noir secret. Il a été évidemment embauché pour animer le Wild Call Festival.



Regardez le trailer vidéo de Wild Arena pour vous faire une idée :

Si vous voyez désormais bien ce qu'il vous attend dans WAS, sachez que tout cela peut être fait seul ou à deux. Outre le mode SOLO, Ubisoft a imaginé une mode DUO qui permet de jouer avec quelqu'un et donc d'apporter de la variété dans le gameplay. Le côté tactique est encore plus prépondérant quand vous vous lancez par équipe, probablement le meilleur atout de ce nouveau jeu.

Notre avis sur Wild Arena Survivors

Pour tester Wild Arena Survivors par vous-même, il suffit de le télécharger gratuitement sur App Store ou Google Play pour Android. Un bon petit jeu qui, on l'espère, devrait s'améliorer dans les prochaines semaines avec les premières mises à jour comme un rythme plus enlevé, plus d'armes par personnages, etc.



