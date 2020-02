Samsung Galaxy Buds+ : une meilleure gestion de l'iPhone

Belle nouvelle pour ceux qui aiment faire des infidélités : en effet, les futurs Samsung Galaxy Buds+ ne sont pas encore sortis qu'ils font déjà parler d'eux. Si vous rêvez d'écouter votre musique de votre iPhone en utilisant les écouteurs sans fil du coréen, c'est déjà possible.



En effet, la version actuelle des Galaxy Buds utilise le Bluetooth de la même façon que les AirPods, mais souffre de l'absence d'une application permettant d'aller plus loin qu'une simple écoute.



Seulement, l'arrivée aujourd'hui de l'application Galaxy Buds+ (v1.1.0.013, 60 Mo, iOS 10.0) vient quelque peu gâcher la surprise en annonçant au monde entier que la nouvelle version des écouteurs arrive, avec une meilleure gestion de l'iPhone.

Samsung Galaxy Buds+ : une application qui en dit long

Grâce à la description de la fameuse application, on sait désormais qu'il sera possible de se connecter ou de se connecter à un appareil, de connaître l'état actuel de la batterie des écouteurs et du boîtier de charge, de régler l'égaliseur ou encore de paramétrer l'espace tactile en assignant des actions, mais également de localiser ses petits précieux.



De plus, Evan Blass a partagé un comparatif sur Twitter des deux modèles existants, permettant de voir qu'une meilleure autonomie est en place, atteignant 11 onze heures par écouteur pour de la musique.



Si on ne connaît pas encore la date de sortie, on sait déjà qu'il faudra débourser 149$ pour s'offrir les écouteurs de Samsung.



