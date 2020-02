L'iPhone 9 et le Galaxy S20 en précommande en Corée

Il y a 2 heures

Alban Martin

1

D'ici peu, Apple devrait lancer un nouveau téléphone d'entrée de gamme pour remplacer l'iPhone SE. Longtemps appelé iPhone SE 2, on semble se diriger vers un iPhone 9. Alors que la production doit être lancée dans les prochains jours pour une sortie en mars, un magasin de détail Korean Telecom (KT) a déjà ouvert les précommandes pour l'appareil. Mais ce n'est pas tout puisque le prochain modèle de Samsung, le Galaxy S20 est également mis en avant.



Des affiches pour les précommandes de l'iPhone 9 et du Galaxy S20

Comme vous pouvez le constater sur les deux photos, le magasin Korea Telecom a ouvert les précommandes pour le Samsung Galaxy S20 et l'iPhone 9 d'Apple. Repérées par nos confrères de MySmartPrice, les affiches pour le S20 nous montrent la face avant et s'accompagnent d'une mention "Samsung Galaxy Buds+", les nouveaux écouteurs à venir. Parallèlement, la bannière expose l'arrière de l'iPhone 9, ici présenté en rouge. On aperçoit un seul capteur photo, façon iPhone XR et un look d'iPhone 8.



En ce qui concerne les spécifications de l'iPhone 9, l'appareil est attendu pour avoir 3 Go de RAM LBPDDRX4, 64 Go / 128 Go d'options de mémoire, d'un Touch ID intégré sur le bouton d'accueil physique et une puce A13 Bionic issue des iPhone 11.



Côté dimensions, l'appareil va globalement reprendre celles de l'iPhone 8 avec 138,5 × 67,4 × 7,8 mm, soit un peu plus épais (7,3 mm sur l'iPhone 8).



En ce qui concerne les prix, l'iPhone 9 d'Apple devrait être vendu aux alentours de 399 $, soit 499€ en France. Le tout doit être lancé en mars, avec peut-être un keynote.



Quant à la gamme Galaxy S20 de Samsung, elle sera dévoilée le 12 février lors de l'événement Galaxy Unpacked.



Source